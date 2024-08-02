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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

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Воздух в Нефтяниках проверили на вредные вещества после возгорания на нефтезаводе

2 августа 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
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На предприятии вчера вечером произошло возгорание. После этого специалисты Роспотребнадзора проверили уровень содержания в воздухе вредных веществ.

Вчера вечером, 1 августа, на омском ОНПЗ произошло возгорание. Как рассказали в прокуратуре, оно произошло в вспомогательном помещении насосной. Огонь удалось оперативно локализовать, к счастью, от происшествия никто не пострадал.

Сейчас предприятие работает в привычном режиме. Тем не менее, в омском Роспотребнадзоре решили снять пробы воздуха и проверить его на содержание вредных веществ.

Специалисты выбрали многоквартирный дом, который располагался к нефтезаводу ближе всего и сделали там замеры. Оказалось, что концентрации угарного газа, сероводорода и диоксида серы находятся в пределах установленных норм. Происшествие не оказало серьезного влияния на загрязнение воздуха.

В случае изменений показателей в худшую сторону Роспотребнадзор оповестит жителей Омска.

К тушению возгорания на Омском НПЗ привлекли 16 единиц спецтехники
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#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Пожары#Воздух#Новости#Огонь#Возгорание
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