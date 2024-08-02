Воздух в Нефтяниках проверили на вредные вещества после возгорания на нефтезаводе

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Вчера вечером, 1 августа, на омском ОНПЗ произошло возгорание. Как рассказали в прокуратуре, оно произошло в вспомогательном помещении насосной. Огонь удалось оперативно локализовать, к счастью, от происшествия никто не пострадал.
Сейчас предприятие работает в привычном режиме. Тем не менее, в омском Роспотребнадзоре решили снять пробы воздуха и проверить его на содержание вредных веществ.
Специалисты выбрали многоквартирный дом, который располагался к нефтезаводу ближе всего и сделали там замеры. Оказалось, что концентрации угарного газа, сероводорода и диоксида серы находятся в пределах установленных норм. Происшествие не оказало серьезного влияния на загрязнение воздуха.
В случае изменений показателей в худшую сторону Роспотребнадзор оповестит жителей Омска.