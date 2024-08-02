Воздух в Нефтяниках проверили на вредные вещества после возгорания на нефтезаводе

Специалисты выбрали многоквартирный дом, который располагался к нефтезаводу ближе всего и сделали там замеры. Оказалось, что концентрации угарного газа, сероводорода и диоксида серы находятся в пределах установленных норм. Происшествие не оказало серьезного влияния на загрязнение воздуха.