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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

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В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей

2 августа 2024, 04:24
Фото: 1MI
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Сумма складывается из федеральных и региональных выплат.

С 1 августа по 31 декабря военнослужащие, которые заключат контракт с министерством обороны, единовременно получат 400 тысяч рублей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. В правительстве Омской области Городу55 назвали сумму выплат с учетом региональных надбавок.

«У нас с 1 августа выплата жителям, которые заключают контракт с министерством обороны России в городе Омске, составляет 405 тысяч. Вместе с федеральной выплатой получается 805 тысяч рублей», — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Ранее Город55 сообщал, что омский Горсовет одобрил новую выплату для военных. Прозвучало предложение распространить новацию и на 2025 год.

Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Военные#Владимир Путин#Россия#Контракт#Губернатор#Выплаты#Жители#Правительство#Министерство обороны#Горсовет#Город55
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