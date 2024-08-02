В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей

С 1 августа по 31 декабря военнослужащие, которые заключат контракт с министерством обороны, единовременно получат 400 тысяч рублей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. В правительстве Омской области Городу55 назвали сумму выплат с учетом региональных надбавок.