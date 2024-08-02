В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
С 1 августа по 31 декабря военнослужащие, которые заключат контракт с министерством обороны, единовременно получат 400 тысяч рублей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. В правительстве Омской области Городу55 назвали сумму выплат с учетом региональных надбавок.
«У нас с 1 августа выплата жителям, которые заключают контракт с министерством обороны России в городе Омске, составляет 405 тысяч. Вместе с федеральной выплатой получается 805 тысяч рублей», — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Ранее Город55 сообщал, что омский Горсовет одобрил новую выплату для военных. Прозвучало предложение распространить новацию и на 2025 год.