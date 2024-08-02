В Октябрьском округе Омска на целый день отключат воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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В следующий четверг, 8 августа, с 9:00 до 18:00 отключат воду в ряде домов Октябрьского округа. Как рассказали в омском Водоканале, на водопроводе проведут ремонтные работы.
Воды не будет в зданиях на улицах Харьковская, Кирова и Свободы. Полный список домов, попадающих под отключение, выглядит следующим образом:
Для жителей и работников указанных адресов подготовят машину с питьевой водой. Она будет стоять по адресу ул. Свободы, 54.