gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Иллюстрация

В Октябрьском округе Омска на целый день отключат воду. Публикуем адреса

2 августа 2024, 08:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Октябрьском округе Омска на весь день отключат воду: адреса

На пяти улицах не будет водоснабжения. Питьевую воду можно будет получить бесплатно возле дома №54 на улице Свободы.

В следующий четверг, 8 августа, с 9:00 до 18:00 отключат воду в ряде домов Октябрьского округа. Как рассказали в омском Водоканале, на водопроводе проведут ремонтные работы.

Воды не будет в зданиях на улицах Харьковская, Кирова и Свободы. Полный список домов, попадающих под отключение, выглядит следующим образом:

Список домов, где отключат водуСписок домов, где отключат воду
Список домов, где отключат воду
Фото: Скриншот сайта «Росводоканал Омск»

Для жителей и работников указанных адресов подготовят машину с питьевой водой. Она будет стоять по адресу ул. Свободы, 54.

Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Ремонт водопровода#Отключение#Росводоканал
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30