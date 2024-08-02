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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Кузбассе посетитель пункта выдачи товара напал на сотрудницу с ножницами

2 августа 2024, 14:01
В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который с ножницами напал на сотрудницу пункта выдачи товара, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Вызов поступил вечером, на месте стражи правопорядка обнаружили предполагаемого виновника с ножницами в руках. Для безопасности окружающих росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя с признаками опьянения и передали полиции. Об этом пишет sibdepo.ru.

«По предварительной информации, ранее неоднократно судимый гражданин пришел на объект, где „обязал“ работницу вызвать ему такси. После отказа девушки новокузнечанин взял со стойки ножницы и начал угрожать горожанке физической расправой. Персонал объекта обратился за помощью к правоохранителям», — соообщила пресс-служба ведомства.

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