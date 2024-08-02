В Кузбассе посетитель пункта выдачи товара напал на сотрудницу с ножницами

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Вызов поступил вечером, на месте стражи правопорядка обнаружили предполагаемого виновника с ножницами в руках. Для безопасности окружающих росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя с признаками опьянения и передали полиции. Об этом пишет sibdepo.ru.
«По предварительной информации, ранее неоднократно судимый гражданин пришел на объект, где „обязал“ работницу вызвать ему такси. После отказа девушки новокузнечанин взял со стойки ножницы и начал угрожать горожанке физической расправой. Персонал объекта обратился за помощью к правоохранителям», — соообщила пресс-служба ведомства.