В Кузбассе посетитель пункта выдачи товара напал на сотрудницу с ножницами

Вызов поступил вечером, на месте стражи правопорядка обнаружили предполагаемого виновника с ножницами в руках. Для безопасности окружающих росгвардейцы задержали 35-летнего местного жителя с признаками опьянения и передали полиции. Об этом пишет sibdepo.ru.