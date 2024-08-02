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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП

2 августа 2024, 14:06
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на трассе возле Ленинска-Кузнецкого, которое произошло накануне в 19:30 на 199 км автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Приора».

В результате ДТП 45-летняя пассажирка «Лады Гранта» погибла, два несовершеннолетних пассажира в возрасте 8 и 15 лет получили травмы», — говорится в сообщении. Водители автомобилей также были травмированы, пишет sibdepo.ru.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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