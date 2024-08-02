В Кемеровской области произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Приора».
В результате ДТП 45-летняя пассажирка «Лады Гранта» погибла, два несовершеннолетних пассажира в возрасте 8 и 15 лет получили травмы», — говорится в сообщении. Водители автомобилей также были травмированы, пишет sibdepo.ru.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).