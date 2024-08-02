Строительство по фэншую. Что удивляет российских туристов в иностранных квартирах

В Казахстане же элитным считается жилой комплекс, в котором находится не больше двух квартир на лестничной площадке. В каждой комнате в премиальных апартаментах должен быть балкон, также на каждую квартиру предполагается минимум два парковочных места. При этом в домах бизнес-класса, тоже с летним помещением в каждой комнате, на лестничной площадке допускается до 5 квартир.