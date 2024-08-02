Строительство по фэншую. Что удивляет российских туристов в иностранных квартирах

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В каждой стране существуют свои стандарты строительства жилых помещений, которые, зачастую, могут отличаться от установленных в России. Что может удивить российских туристов или желающих переехать в квартирах других государств? Расскажем в материале.
В Китае и Казахстане существуют единые классификации жилых проектов. Они установлены на официальном уровне. Требования к жилью в этих локациях разные. Например, в Китае ценится эргономичность, что связано с высокой плотностью застройки и довольно компактными площадями квартир. Важен и внешний облик здания, его архитектура, подсветка, фасадная отделка.
«Традиционно квартиры в Китае имеют маленькую 4-метровую кухню без окон и санузел без ванны. Более просторные кухня и гостиная, ванна появляются в проектах более высокого класса. Большое внимание китайцы уделяют площади и ширине спален, которая должна быть больше, чем у гостиной, хотя европланировки предполагают как раз обратное», — передает слова эксперта системы сертификации новостроек Urban Grade «Российская газета».
В Казахстане же элитным считается жилой комплекс, в котором находится не больше двух квартир на лестничной площадке. В каждой комнате в премиальных апартаментах должен быть балкон, также на каждую квартиру предполагается минимум два парковочных места. При этом в домах бизнес-класса, тоже с летним помещением в каждой комнате, на лестничной площадке допускается до 5 квартир.
«В Германии новые квартиры всегда сдаются в чистовой отделке — белые стены (никаких обоев!), пол с подогревом, дубовый паркет, крупная плитка в ванной и сантехника, обычно это безбарьерный душ со стеклом», — рассказала брокер недвижимости в Берлине Ирина Савченко.
В список помещений, которые будут необходимы владельцу квартиры, входят балкон и, обязательно, подвал, чтобы было где хранить лыжи. Общепринято также устройство панорамных окон в квартире
В квартирах Сингапура приехавший из России турист удивится отсутствию коридоров, здесь из входной двери сразу можно попасть в большую кухню-гостиную или другое просторное помещение.
В Турецких квартирах часто можно не найти привычного нам унитаза, в местных апартаментах он заменяется компактным отверстием в полу.
«Оказалось, это что-то вроде местной традиции — пользоваться именно таким санузлом. При желании его можно переделать на привычный нам и установить унитаз, но мы не стали озадачиваться этим и выбрали квартиру с обычной, привычной нам сантехникой», — рассказала москвичка Инна Светлова.