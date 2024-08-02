Шелест поздравил с праздником солдат, офицеров и ветеранов 242-го Учебного центра ВДВ

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:55
Сегодня, 2 августа, мэр города Сергей Шелест поздравил солдат, офицеров, ветеранов 242-го Учебного центра ВДВ с праздником и пожелал всем, кто служит и служил в Воздушно-десантных войсках сил, терпения, надежного семейного тыла и всего самого лучшего.
Градоначальник уверен, что во все времена в Воздушно-десантные войска шли наиболее подготовленные, смелые и отважные люди, такая же тенденция продолжается и в наши дни. Кроме того, Сергей Шелест сам служил в спецназе ВДВ.
«Девиз „Никто, кроме нас“ — синоним патриотизму и верности воинскому долгу. Сегодня десантники стоят на защите интересов страны в рамках специальной военной операции. Желаю им скорейшего возвращения домой. Искренне разделяю скорбь о тех, кто остался на полях боестолкновений. Их имена навсегда вписаны в историю Воздушно-десантных войск и в историю страны», — сказал Сергей Шелест.
Напомним, что в преддверии Дня города мэр пообщался с одним из долгожителей Омска. Дмитрий Алексеевич Рохин — ветеран Великой Отечественной войны, несмотря на непростую судьбу, он сохраняет потрясающую память, читает газеты и разгадывает кроссворды, радуясь каждому новому дню.