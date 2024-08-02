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Published Сегодня, 15:42

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РЭО: Навалы на контейнерных площадках вызваны дефицитом водителей и мусоровозов

РЭО: Навалы на контейнерных площадках вызваны дефицитом водителей и мусоровозов

2 августа 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) обозначили одну из причин образования навалов на контейнерных площадках — речь идет о дефиците водителей и мусоровозов.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, максимальная доля сообщений — 85% — в сервисе «РЭО Радар» (16+) в текущем году относится к проблеме несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и навалов на контейнерных площадках. Стоит отметить, что, согласно законодательству, содержанием контейнерных площадок должны заниматься балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Но фактически данную работу в некоторых случаях выполняют сотрудники регоператоров. Однако справляться с такими обязанностями вовремя мешают нехватка водителей в штате и периодические поломки спецтехники. Как сообщает 56orb.ru, регоператоры жалуются на дороговизну спецтехники и трудности с ее ремонтом, особенно импортных мусоровозов.

В штате регоператоров числится порядка 22 тысяч единиц техники. А потребность в мусоровозах в этом году доходит до 3275 единиц.

РЭО организовал опрос среди регоператоров и определил, что более 60% из них страдают от нехватки водителей мусоровозов.

«Причины навалов можно связать в том числе и с недостаточно развитой инфраструктурой по обращению с твердыми коммунальными отходами, а именно с недостаточным количеством мест накопления и дефицитом средств на ликвидацию несанкционированных свалок у местных органов власти», — объясняет замглавы по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов.


Согласно информации «РЭО Радар», с 1 января по 31 июля текущего года в системе зафиксировано 12 389 сообщений, из которых 10 607 — жалобы на задержку вывоза ТКО и навалы на контейнерных площадках, 692 — на несанкционированные свалки на жилых и нежилых территориях, 180 — на противозаконную утилизацию и пожары на полигонах, 88 — на недостаточное количество контейнеров на контейнерных площадках.

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