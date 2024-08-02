РЭО: Навалы на контейнерных площадках вызваны дефицитом водителей и мусоровозов

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, максимальная доля сообщений — 85% — в сервисе «РЭО Радар» (16+) в текущем году относится к проблеме несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и навалов на контейнерных площадках. Стоит отметить, что, согласно законодательству, содержанием контейнерных площадок должны заниматься балансодержатели (органы местного самоуправления, управляющие организации, юридические лица). Но фактически данную работу в некоторых случаях выполняют сотрудники регоператоров. Однако справляться с такими обязанностями вовремя мешают нехватка водителей в штате и периодические поломки спецтехники. Как сообщает 56orb.ru, регоператоры жалуются на дороговизну спецтехники и трудности с ее ремонтом, особенно импортных мусоровозов.