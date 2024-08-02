РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Глава РЭК Омской области Дмитрий Русских подписал приказ, в котором установлен предельный тариф на перевозку пассажиров из Омска в Усть-Ишим на местных авиалиниях. Перелеты будет выполнять ООО «Аэропром».
Согласно документу, предельный тариф установлен в размере 32 107,49 рублей. Однако эта цифра — не цена билета, жители региона будут платить на порядок меньше. Ранее сообщалось, что билет будет стоить 4 070 рублей.
Напомним, что первый рейс в Усть-Ишим из Омска должен был состояться еще месяц назад, 1 июля, но сроки пришлось сдвинуть. Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Омской области Динар Курманов, сообщив, что работа идет, но оперативно открыть авиарейс вряд ли получится.