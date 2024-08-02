РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска

Напомним, что первый рейс в Усть-Ишим из Омска должен был состояться еще месяц назад, 1 июля, но сроки пришлось сдвинуть. Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Омской области Динар Курманов, сообщив, что работа идет, но оперативно открыть авиарейс вряд ли получится.