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РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска

РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска

2 августа 2024, 12:10
Фото: 1MI
Региональная энергетическая комиссия назвала предельный тариф на перелеты из Омска в Усть-Ишим, он составил 32 107,49 рублей.

Глава РЭК Омской области Дмитрий Русских подписал приказ, в котором установлен предельный тариф на перевозку пассажиров из Омска в Усть-Ишим на местных авиалиниях. Перелеты будет выполнять ООО «Аэропром».

Согласно документу, предельный тариф установлен в размере 32 107,49 рублей. Однако эта цифра — не цена билета, жители региона будут платить на порядок меньше. Ранее сообщалось, что билет будет стоить 4 070 рублей.

Напомним, что первый рейс в Усть-Ишим из Омска должен был состояться еще месяц назад, 1 июля, но сроки пришлось сдвинуть. Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Омской области Динар Курманов, сообщив, что работа идет, но оперативно открыть авиарейс вряд ли получится.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Перелеты#Перелет
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