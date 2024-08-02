Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск

По предварительным данным, сегодня вечером в районе 466 км трассы Тюмень — Омск столкнулись две фуры и легковушка, в результате все транспортные средства оказалась поглощены огнем и сгорели. В аварии погибли водители обоих большегрузов, водитель легкового автомобиля не пострадал.