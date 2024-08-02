gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск

Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск

2 августа 2024, 15:56
Фото: Прокуратура Омской области
Региональная прокуратура поставила на контроль проверку по факту смертельного ДТП в Тюкалинском районе, там дотла сгорели две фуры и одна легковушка.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с двумя погибшими в Тюкалинском районе Омской области.

По предварительным данным, сегодня вечером в районе 466 км трассы Тюмень — Омск столкнулись две фуры и легковушка, в результате все транспортные средства оказалась поглощены огнем и сгорели. В аварии погибли водители обоих большегрузов, водитель легкового автомобиля не пострадал.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.

#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Пожары#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожарная опасность#Ликвидация пожара
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30