Прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с двумя погибшими в Тюкалинском районе Омской области.
По предварительным данным, сегодня вечером в районе 466 км трассы Тюмень — Омск столкнулись две фуры и легковушка, в результате все транспортные средства оказалась поглощены огнем и сгорели. В аварии погибли водители обоих большегрузов, водитель легкового автомобиля не пострадал.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.