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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

иллюстрация

Похолодает до +10. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей на выходных

2 августа 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на остаток недели в Омской области

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на остаток недели в Омской области, согласно ему, регион накроют дожди, грозы и сильный ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей в ближайшие выходные. Согласно прогнозу, заключительные дни недели будут пасмурными, ветреными и дождливыми.

Завтра, в День города, температура воздуха днем поднимется до +22…+27 градусов, а ночью — опустится до +13…+18. На протяжении суток будет идти дождь, местами сильный, также возможны грозы и град. Кроме того, синоптики обещают усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

В воскресенье, 4 августа, дневная температура не изменится, а в темное время суток столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Местами по области пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы и град, также сохранится сильный ветер.

5 августа станет прохладнее. Ночью воздух прогреется лишь до +10…+15 градусов, а днем — до +20…+25. На протяжении суток сохранятся осадки в виде дождя, сильный ветер, возможны грозы и град.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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