Похолодает до +10. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей на выходных

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей в ближайшие выходные. Согласно прогнозу, заключительные дни недели будут пасмурными, ветреными и дождливыми.
Завтра, в День города, температура воздуха днем поднимется до +22…+27 градусов, а ночью — опустится до +13…+18. На протяжении суток будет идти дождь, местами сильный, также возможны грозы и град. Кроме того, синоптики обещают усиление порывов ветра до 15-20 м/с.
В воскресенье, 4 августа, дневная температура не изменится, а в темное время суток столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Местами по области пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы и град, также сохранится сильный ветер.
5 августа станет прохладнее. Ночью воздух прогреется лишь до +10…+15 градусов, а днем — до +20…+25. На протяжении суток сохранятся осадки в виде дождя, сильный ветер, возможны грозы и град.