Похолодает до +10. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей на выходных

Завтра, в День города, температура воздуха днем поднимется до +22…+27 градусов, а ночью — опустится до +13…+18. На протяжении суток будет идти дождь, местами сильный, также возможны грозы и град. Кроме того, синоптики обещают усиление порывов ветра до 15-20 м/с.