Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:33
Бывшего министра труда Омской области Владимира Куприянова оставили в следственном изоляторе до 4 ноября. Об этом сообщило издание «Топ24» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Заседание прошло вчера, 1 августа. Дело рассматривал судья Тимур Вахрамеев.
Напомним, Куприянова обвиняют во взяточничестве. Министра отстранили от должности в конце мая, а в начале июня задержали и доставили в Москву. По версии следователей, Владимир Куприянов получал взятки от бывшего директора Марьяновского дома-интерната.
Экс-министр находится в СИЗО с 6 июня. Ранее он пытался оспорить меру пресечения, но сделать это не удалось.