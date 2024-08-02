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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

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Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца

2 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
Иллюстрация
Бывший чиновник останется в СИЗО минимум до ноября.

Бывшего министра труда Омской области Владимира Куприянова оставили в следственном изоляторе до 4 ноября. Об этом сообщило издание «Топ24» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Заседание прошло вчера, 1 августа. Дело рассматривал судья Тимур Вахрамеев.

Напомним, Куприянова обвиняют во взяточничестве. Министра отстранили от должности в конце мая, а в начале июня задержали и доставили в Москву. По версии следователей, Владимир Куприянов получал взятки от бывшего директора Марьяновского дома-интерната.

Экс-министр находится в СИЗО с 6 июня. Ранее он пытался оспорить меру пресечения, но сделать это не удалось.

Экс-министр труда Омской области Куприянов не смог обжаловать арест
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Москва#Следователи#Арест#Владимир Куприянов#СИЗО#Должность#Взятки
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