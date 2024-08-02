Омичка отсудила у клиники 160 тысяч рублей за плохие зубные протезы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Омские приставы рассказали, как помогли омичке получить компенсацию за некачественно оказанные стоматологические услуги. Как рассказали в пресс-службе, женщина обратилась с иском в стоматологическую клинику «Сеилак», требуя возместить ущерб за некачественное протезирование.
Суд пошел навстречу женщине, обязав клинику выплатить денежные средства в полном объеме. Руководители медорганизации не стали затягивать и добровольно выплатили всю сумму компенсации в срок.
Ранее Город55 сообщал о другой омичке, которая отсудила за травму в бассейне больше 200 тысяч рублей.