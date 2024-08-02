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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

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Омичка отсудила у клиники 160 тысяч рублей за плохие зубные протезы

2 августа 2024, 06:37
Фото: 1MI
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Результат работы врачей пациентку не устроил, и она обратилась к приставам за помощью. Там помогли женщине вернуть деньги за неправильную процедуру.

Омские приставы рассказали, как помогли омичке получить компенсацию за некачественно оказанные стоматологические услуги. Как рассказали в пресс-службе, женщина обратилась с иском в стоматологическую клинику «Сеилак», требуя возместить ущерб за некачественное протезирование.

Суд пошел навстречу женщине, обязав клинику выплатить денежные средства в полном объеме. Руководители медорганизации не стали затягивать и добровольно выплатили всю сумму компенсации в срок.

Ранее Город55 сообщал о другой омичке, которая отсудила за травму в бассейне больше 200 тысяч рублей.

Наступила на коврик и упала. Омичка отсудила у бассейна 225 тысяч за свою травму
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#Общество#Омск#Суд#Жалобы#Судебные приставы#Медицина#Компенсация#Новости#Приставы#Стоматология
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