Омичка отсудила у клиники 160 тысяч рублей за плохие зубные протезы

Результат работы врачей пациентку не устроил, и она обратилась к приставам за помощью. Там помогли женщине вернуть деньги за неправильную процедуру.

Омские приставы рассказали, как помогли омичке получить компенсацию за некачественно оказанные стоматологические услуги. Как рассказали в пресс-службе, женщина обратилась с иском в стоматологическую клинику «Сеилак», требуя возместить ущерб за некачественное протезирование. Суд пошел навстречу женщине, обязав клинику выплатить денежные средства в полном объеме. Руководители медорганизации не стали затягивать и добровольно выплатили всю сумму компенсации в срок. Ранее Город55 сообщал о другой омичке, которая отсудила за травму в бассейне больше 200 тысяч рублей. Наступила на коврик и упала. Омичка отсудила у бассейна 225 тысяч за свою травму Узнать подробнее