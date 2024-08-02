Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Омичу Александру Шульгину 31 год. Прошлой осенью он перебрался в Челябинск, хотя родился и вырос в Омске. Мужчина работает в транспортной компании, учится на факультете иностранных языков в омском педуниверситете, а в свободное время пишет картины в стиле модерн. Омич рассказал корреспонденту Города55, как он нашел себя в мире искусства. Спойлер: без романтики не обошлось.
«Сначала по работе сюда приехал, но потом встретил любовь. Закрутилось-завертелось, и остался. Работаю комплектовщиком в транспортной компании. Работа по большей части физическая», — рассказал Александр.
Живопись привлекала Александра с детства. Он окончил художественную школу, но профессиональным художником не стал, продолжая рисовать для себя.
«Я никогда не прекращал рисовать. Просто профессионально никогда рисованием не занимался. Был период, когда я пробовал себя в качестве тату-мастера. В конце прошлого года я решил устроить себе творческий отпуск. Вплотную занялся рисованием», — поделился художник.
От рисования на графическом планшете художник перешел к холсту. Впервые в жизни Александр писал акриловыми красками. В работах прослеживаются социальные мотивы: на одной из картин ребенок играет с гаечным ключом, а мать одета в мужскую рубашку на пару размеров больше.
«Рождается образ, приходят в голову картинки, и потом я уже какие-то свои мысли передаю. Например, картина „Советская Мадонна с младенцем“ — это про конфликт поколений, про претензии родителей к детям. Еще там присутствует аллюзия на Советский Союз и Россию. Мать представляет собой Советский Союз, а ребенок — Россию. На картине присутствует и материнская любовь, и жестокие реалии», — объясняет омич.
Александр постепенно стал переходить к современным реалиям в живописи. Картина «Заявление» рассказывает о художнике и о том, какой след он оставляет в мире.
«Иногда рисую долго, люблю добавлять мелкие детали. Например, на кирпичной стене все кирпичики разные. Изначально создаю эскиз, но реальность на холсте не всегда совпадает с ожиданиями. В некоторых случаях по два-три раза переделываю картину», — поделился художник.
На картине «Вкус жизни» изображен мужчина, сидящий на диване в противогазе. Работа напомнила об экологических проблемах, которые существуют как в Омске, так и в Челябинске. Вообще-то автор заложил в нее другой смысл, но и вольные интерпретации никто не запрещал.
«Это картина про состояние, которое предшествует депрессии. Человек на картине сидит и, может быть, хочет что-то почувствовать, но не способен. Но разные прочтения для картины абсолютно доступны. Не говорит о том, что там не может быть другого смысла для зрителя», — объяснил Александр.
На одну картину у Александра Шульгина уходит около месяца. Художник пишет в свободное от основной работы время.
«За холстом над одной картиной сижу более ста часов. Этим вопросом задался потому, что подписчики спрашивают: откуда такая цена на картины? — рассказал художник. — Нет задачи штамповать. У меня от продажи картин ничего не зависит. Если не продам картину, то с голоду не умру. Именно это позволяет делать качественно — так, как я хочу».
В будущем Александр планирует перейти к росписи стен. Художника также привлекают проекты, связанные с уличным искусством. В пример Александр приводит «Проект М» в омском метропереходе. Первая выставка на единственной в Омске станции метро открылась в 2020 году. Экспозиции периодически менялись.
«Хочется, чтобы работы стали частью общественно-культурной жизни. Хороший пример — „Проект М — перезапуск омской подземки“. Я, как омич, переживаю за судьбу омского метро. Конечно, хотелось бы принять участие в каком-то облагораживании», — собщил Александр.
Александр Шульгин рассказал о творческих планах. Художник планирует открыть выставку. Присматривает под нее галереи и арт-пространства. Александра вдохновила поездка в Санкт-Петербург.
«Сначала хочу сделать выставку в коллаборации с кем-нибудь из других художников. Мечтаю, чтобы мои работы выставили в музее „Эрарта“. Когда я был в этом музее, то очень сильно вдохновился. Я посмотрел на современную живопись и современное искусство. Оно не такое непонятное, как многие считают», — заключил художник.
Ранее Город55 рассказывал о международном арт-фестивале «Омск, ты просто космос!». В нем предложили поучаствовать все желающим. Фестиваль продлится до середины августа.