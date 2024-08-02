Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства

Омичу Александру Шульгину 31 год. Прошлой осенью он перебрался в Челябинск, хотя родился и вырос в Омске. Мужчина работает в транспортной компании, учится на факультете иностранных языков в омском педуниверситете, а в свободное время пишет картины в стиле модерн. Омич рассказал корреспонденту Города55, как он нашел себя в мире искусства. Спойлер: без романтики не обошлось.