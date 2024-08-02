gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства

Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства

2 августа 2024, 04:33
Фото: Александр Шульгин / Предоставлено Городу55
Город55 пообщался с художником Александром Шульгиным. Молодой человек пишет картины в стиле модерн и мечтает о выставке в «Эрарте».

Омичу Александру Шульгину 31 год. Прошлой осенью он перебрался в Челябинск, хотя родился и вырос в Омске. Мужчина работает в транспортной компании, учится на факультете иностранных языков в омском педуниверситете, а в свободное время пишет картины в стиле модерн. Омич рассказал корреспонденту Города55, как он нашел себя в мире искусства. Спойлер: без романтики не обошлось.

«Сначала по работе сюда приехал, но потом встретил любовь. Закрутилось-завертелось, и остался. Работаю комплектовщиком в транспортной компании. Работа по большей части физическая», — рассказал Александр.

Живопись привлекала Александра с детства. Он окончил художественную школу, но профессиональным художником не стал, продолжая рисовать для себя.

«Я никогда не прекращал рисовать. Просто профессионально никогда рисованием не занимался. Был период, когда я пробовал себя в качестве тату-мастера. В конце прошлого года я решил устроить себе творческий отпуск. Вплотную занялся рисованием», — поделился художник.

От рисования на графическом планшете художник перешел к холсту. Впервые в жизни Александр писал акриловыми красками. В работах прослеживаются социальные мотивы: на одной из картин ребенок играет с гаечным ключом, а мать одета в мужскую рубашку на пару размеров больше.

«Рождается образ, приходят в голову картинки, и потом я уже какие-то свои мысли передаю. Например, картина „Советская Мадонна с младенцем“ — это про конфликт поколений, про претензии родителей к детям. Еще там присутствует аллюзия на Советский Союз и Россию. Мать представляет собой Советский Союз, а ребенок — Россию. На картине присутствует и материнская любовь, и жестокие реалии», — объясняет омич.
Картина «Советская мадонна с младенцем»Картина «Советская мадонна с младенцем»
Картина «Советская мадонна с младенцем»
Фото: Александр Шульгин / Предоставлено Городу55

Александр постепенно стал переходить к современным реалиям в живописи. Картина «Заявление» рассказывает о художнике и о том, какой след он оставляет в мире.

«Иногда рисую долго, люблю добавлять мелкие детали. Например, на кирпичной стене все кирпичики разные. Изначально создаю эскиз, но реальность на холсте не всегда совпадает с ожиданиями. В некоторых случаях по два-три раза переделываю картину», — поделился художник.
Картина «Заявление»Картина «Заявление»
Картина «Заявление»
Фото: Александр Шульгин / Предоставлено Городу55

На картине «Вкус жизни» изображен мужчина, сидящий на диване в противогазе. Работа напомнила об экологических проблемах, которые существуют как в Омске, так и в Челябинске. Вообще-то автор заложил в нее другой смысл, но и вольные интерпретации никто не запрещал.

«Это картина про состояние, которое предшествует депрессии. Человек на картине сидит и, может быть, хочет что-то почувствовать, но не способен. Но разные прочтения для картины абсолютно доступны. Не говорит о том, что там не может быть другого смысла для зрителя», — объяснил Александр.
Картина «Вкус жизни»Картина «Вкус жизни»
Картина «Вкус жизни»
Фото: Александр Шульгин / Предоставлено Городу55

На одну картину у Александра Шульгина уходит около месяца. Художник пишет в свободное от основной работы время.

«За холстом над одной картиной сижу более ста часов. Этим вопросом задался потому, что подписчики спрашивают: откуда такая цена на картины? — рассказал художник. — Нет задачи штамповать. У меня от продажи картин ничего не зависит. Если не продам картину, то с голоду не умру. Именно это позволяет делать качественно — так, как я хочу».

В будущем Александр планирует перейти к росписи стен. Художника также привлекают проекты, связанные с уличным искусством. В пример Александр приводит «Проект М» в омском метропереходе. Первая выставка на единственной в Омске станции метро открылась в 2020 году. Экспозиции периодически менялись.

«Хочется, чтобы работы стали частью общественно-культурной жизни. Хороший пример — „Проект М — перезапуск омской подземки“. Я, как омич, переживаю за судьбу омского метро. Конечно, хотелось бы принять участие в каком-то облагораживании», — собщил Александр.
Работы Александра ШульгинаРаботы Александра Шульгина
Работы Александра ШульгинаРаботы Александра Шульгина
Работы Александра ШульгинаРаботы Александра Шульгина
Работы Александра Шульгина
Фото: Александр Шульгин / Предоставлено Городу55

Александр Шульгин рассказал о творческих планах. Художник планирует открыть выставку. Присматривает под нее галереи и арт-пространства. Александра вдохновила поездка в Санкт-Петербург.

«Сначала хочу сделать выставку в коллаборации с кем-нибудь из других художников. Мечтаю, чтобы мои работы выставили в музее „Эрарта“. Когда я был в этом музее, то очень сильно вдохновился. Я посмотрел на современную живопись и современное искусство. Оно не такое непонятное, как многие считают», — заключил художник.
Видео: Телеграм-канал Александра Шульгина

Ранее Город55 рассказывал о международном арт-фестивале «Омск, ты просто космос!». В нем предложили поучаствовать все желающим. Фестиваль продлится до середины августа.

Настоящий музей. Омичам предложили поучаствовать в конкурсе эскизов для арт-фестиваля
Узнать подробнее
Со всего мира. Известно, где появятся огромные граффити от уличных художников в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Культура#Видео#Художник#Омск#Университет#Челябинск#Галерея#Уличное искусство#Роспись стен#Модерн
Подпишитесь
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Вчера, 06:19
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Вчера, 06:49
Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца
Сегодня, 06:30