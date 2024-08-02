Кузбассовец поджег магазин из-за неоплаченных продуктов

Следствие установило, что вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к двухэтажному зданию магазина, где его жена брала продукты и спиртное в долг. Уже накопилась большая сумма, которую местный житель не хотел возвращать хозяину торговой точки. Ситуация привела к конфликту между мужчинами.