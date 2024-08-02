Кузбассовец поджег магазин из-за неоплаченных продуктов

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В Кузбассе дошло до суда дело о поджоге магазина в Тяжинском муниципальном округе, которое произошло в марте 2024 года. 39-летний сельчанин ответит за умышленное повреждение имущества, пишет VSE42.RU.
Следствие установило, что вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к двухэтажному зданию магазина, где его жена брала продукты и спиртное в долг. Уже накопилась большая сумма, которую местный житель не хотел возвращать хозяину торговой точки. Ситуация привела к конфликту между мужчинами.
Желая отомстить, кузбассовец вылил на подоконник горючую жидкость и поджег. Когда появилось пламя, он убежал. Однако позже огонь сам потух, благодаря чему помещению был причинен незначительный ущерб.