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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Кузбассовец поджег магазин из-за неоплаченных продуктов

2 августа 2024, 15:05
В Кузбассе мужчина поджег магазин, в котором его супруга брала продукты и алкоголь в долг.

В Кузбассе дошло до суда дело о поджоге магазина в Тяжинском муниципальном округе, которое произошло в марте 2024 года. 39-летний сельчанин ответит за умышленное повреждение имущества, пишет VSE42.RU.

Следствие установило, что вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к двухэтажному зданию магазина, где его жена брала продукты и спиртное в долг. Уже накопилась большая сумма, которую местный житель не хотел возвращать хозяину торговой точки. Ситуация привела к конфликту между мужчинами.

Желая отомстить, кузбассовец вылил на подоконник горючую жидкость и поджег. Когда появилось пламя, он убежал. Однако позже огонь сам потух, благодаря чему помещению был причинен незначительный ущерб.

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