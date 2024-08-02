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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

«Как же вы сюда добрались?». Туристы рассказали об отношении к россиянам в Европе

«Как же вы сюда добрались?». Туристы рассказали об отношении к россиянам в Европе

2 августа 2024, 10:27
Фото: 1MI
Российские туристы рассказали, как во время отдыха к ним относились жители Европейских городов.

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр рассказала в своем телеграм-канале, как к русским путешественникам относятся в Европе. По ее опыту, в 2022 с российскими туристами случались неприятные инциденты. Например, в Неаполе русскую девушку отказались обслуживать в Дюти Фри. Сейчас же ситуация поменялась.

«Ни один из многочисленных туристов, которых мы отправили либо отправляем в страны ЕС не жаловался на что-то подобное, и даже на „косые взгляды“. Все хорошо и доброжелательно! При пересечении границы, прилете — задают стандартные вопросы, на которые получают такой же ответ: „цель — туризм“. Можно даже сказать, что нам рады в Греции и Италии», — отметила Майя Котляр.

Европейцы пытаются обходить тему политики, если сами россияне ее не поднимают. Если разговор все же пришел к ней, без всякого подтекста интересуются, как люди живут в России в период таких ограничений.

«Европейцы, услышав русскую речь, могут спрашивать, „как же вы сюда добрались?“, приходится объяснять, что это не так уж и проблематично с множеством удобных стыковочных рейсов. Они говорят прямо и открыто, что поражаются, восхищаются находчивости и предприимчивости, ведь никто из них не жил в условиях, когда столько стран закрылись от тебя, и чтобы выехать за границу требуется пройти определенный квест с визами, билетами, банковскими картами», — добавила эксперт.

За последние два года ситуация с отношением к русским путешественникам заметно поменялась, и сейчас турпоток в Европу из России растет на 30%.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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