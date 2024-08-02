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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Гендиректор «Автостата» Целиков призвал не сгущать краски из-за старения автопарка РФ

2 августа 2024, 05:22
Эксперт пояснил, что исправность автомобиля зависит не от возраста, а от того, насколько качественно за ним ухаживают. Некоторые автомобили ломаются и через пять лет, а некоторые могут ездить достаточно долго.

Олег Мосеев, основатель проекта «Автомаркетолог» сообщил, что в России на сегодняшний день 32 миллиона авто, а это 71% автопарка, старше 10 лет. За три года их число увеличилось почти на пять миллионов. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в беседе с «Ридусом» прокомментировал эти данные.

По его словам, старение автопарка может повлиять на безопасность дорожного движения, но далеко не сразу. Это постепенный процесс. Он отметил, что в долгосрочной перспективе возраст автопарка будет увеличиваться, если в году будут продавать около миллиона новых машин. Целиков подчеркнул, что безопасность движения зависит не от возраста автомобиля, а от его состояния и того, как за ним ухаживают. Если не следить за своей машиной, то она может стать неисправной уже через пять лет. Гендиректор «Автостата» считает, что молодеть автопарк начнет только тогда, когда в стране начнут продавать по 1,5-2 миллиона новых авто.

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