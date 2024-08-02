Гендиректор «Автостата» Целиков призвал не сгущать краски из-за старения автопарка РФ

По его словам, старение автопарка может повлиять на безопасность дорожного движения, но далеко не сразу. Это постепенный процесс. Он отметил, что в долгосрочной перспективе возраст автопарка будет увеличиваться, если в году будут продавать около миллиона новых машин. Целиков подчеркнул, что безопасность движения зависит не от возраста автомобиля, а от его состояния и того, как за ним ухаживают. Если не следить за своей машиной, то она может стать неисправной уже через пять лет. Гендиректор «Автостата» считает, что молодеть автопарк начнет только тогда, когда в стране начнут продавать по 1,5-2 миллиона новых авто.