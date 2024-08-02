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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Эксперт рассказал, что нужно знать туристам при бронировании отелей «все включено»

Эксперт рассказал, что нужно знать туристам при бронировании отелей «все включено»

2 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
В турагентстве Space Travel рассказали, на какие детали стоит обратить внимание перед бронированием отелей с системой all inclusive.

В турагентстве Space Travel отметили, что при бронировании отелей с системой «все включено» стоит помнить, что отдых такого формата везде разный, так как нет строгих критериев, что должно входить или чего может не быть в этой концепции.

То есть, каждый отель сам выбирает, что входит в его all inclusive, пишет «Российская газета». В Турции, к примеру, «все включено» варьируется от круглосуточного питания с зарубежным премиальным алкоголем до просто трехразового питания с местными напитками не всегда хорошего качества.

«Все включено» и закон

Иногда формат на all inclusive может сильно влиять законодательство. Например, в эмирате Шарджа (ОАЭ) законом запрещен алкоголь, соответственно, в отдых «все включено» в любом отеле на его территории не входят спиртосодержащие напитки.

Кроме того, если владельцем отеля в любом другом эмирате, куда заселяется турист, является житель Шарджи, в нем тоже алкоголь будет недоступен.

Питание

В отелях с системой all inclusive питание далеко не всегда организуется в формате «шведского стола». Часто постояльцам предлагают посещение ресторанов, расположенных на своей территории, по меню (формат а-ля карт) или договариваются с соседними заведениями, что гости обедают или ужинают у них.

Активности и развлечения

«У турагента можно уточнить, какой досуг предлагает отель по системе all inclusive. Обычно туристам доступны утренние зарядки, йога, аквааэробика, пляжный волейбол и другие полезные занятия. Если гость предпочитает индивидуальные тренировки, следует узнать о наличии фитнес-тренера», — рассказала управляющий партнер и основатель в компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

В некоторых отелях вечерняя развлекательная программа включает живую музыку, танцевальные шоу, театральные постановки, которые знакомят гостей с местными культурой и искусством.

Свобода или ограничение? Почему отдых по системе all inclusive может подойти не всем
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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#Туристический маршрут#КЦ
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