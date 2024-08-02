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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Омской области продлили коронавирусные ограничения до октября

До середины осени. В Омской области продлили коронавирусные ограничения

2 августа 2024, 13:45
Фото: gorod55.ru

В Омской области продлили коронавирусные ограничения до октября

Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому, коронавирусные ограничения продолжат действовать в Омской области до октября, при этом снят запрет на проведение массовых мероприятий.

В Омской области продлили коронавирусные ограничения, соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко. Согласно документу, ограничительные меры продолжат действовать в регионе до октября.

При этом временно сняты ограничения на проведение массовых мероприятий на территории Омской области (с 1 августа по 31 октября).

Отвечать за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ситуации будет зампредседателя областного правительства Алексей Ромахин.

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#Анастасия Баянова#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Мероприятия#Новости#Массовые мероприятия#Ковид#Коронавирусные ограничения
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