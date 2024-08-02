До середины осени. В Омской области продлили коронавирусные ограничения

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Омской области продлили коронавирусные ограничения, соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко. Согласно документу, ограничительные меры продолжат действовать в регионе до октября.
При этом временно сняты ограничения на проведение массовых мероприятий на территории Омской области (с 1 августа по 31 октября).
Отвечать за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ситуации будет зампредседателя областного правительства Алексей Ромахин.