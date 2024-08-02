До половины розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

Как отметил Георгий Горшков, клиенты «Открытия» стали участниками крупнейшего объединения системно значимых банков страны, сообщает издание inkazan.ru. За прошедшие полтора года была проделана серьезная работа, чтобы обеспечить удобный переход для клиентов. Команда специалистов ВТБ подготовила продуктовую и сервисную линейку, а также соответствующую инфраструктуру. В результате каждый день в ВТБ переходит около 20 тысяч клиентов, а почти 50% клиентов «Открытия» уже обслуживаются в его отделениях.