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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

До половины розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

До половины розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

2 августа 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
В рамках пресс-конференции Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, сообщил о том, что в результате объединения с банком «Открытие» более 1,6 миллиона его клиентов перешли в ВТБ.

Свыше 800 тысяч их них сделали это онлайн. В настоящее время почти 80% кредитного портфеля и две трети портфеля сбережений «Открытия» переведены в ВТБ. Ожидается, что завершение объединения двух финансовых организаций произойдет к концу 2024 года.

Как отметил Георгий Горшков, клиенты «Открытия» стали участниками крупнейшего объединения системно значимых банков страны, сообщает издание inkazan.ru. За прошедшие полтора года была проделана серьезная работа, чтобы обеспечить удобный переход для клиентов. Команда специалистов ВТБ подготовила продуктовую и сервисную линейку, а также соответствующую инфраструктуру. В результате каждый день в ВТБ переходит около 20 тысяч клиентов, а почти 50% клиентов «Открытия» уже обслуживаются в его отделениях.

Онлайн-переход клиентов «Открытия» в банк ВТБ начался в конце мая и продлится до конца 2024 года.

Постепенный перевод отделений «Открытия» под бренд ВТБ начался в декабре прошлого года. Всего в текущем году в процессе интеграции свыше двухсот пятидесяти офисов «Открытия» объединятся с ВТБ.

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