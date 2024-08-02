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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

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До 150 тысяч: пострадавшим от паводка омичам увеличили выплаты

2 августа 2024, 05:03
Фото: 1MI
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В Омской области выплаты пострадавшим от паводка увеличили до 150 тысяч рублей

Тем, кто уже получил подобную компенсацию, просто переведут остаток денежных средств. Размер выплат варьируется от 10 до 150 тысяч рублей.

Жители Омской области, чье имущество пострадало во время весеннего паводка, получат увеличенную компенсацию. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Деньги направят в соответствии с поручением президента и Правительства РФ.

Как увеличится размер выплат:

  • Единовременная выплата увеличится с 10 до 15 тысяч рублей.
  • Выплата в связи с частичной утратой имущества с 50 до 75 тысяч рублей.
  • Выплата в связи с полной утратой имущества увеличится со 100 до 150 тысяч рублей.

Важно отметить, что жителям, которые уже получили выплаты, автоматически произведут доначисление до новых размеров.

Напомним, что этой весной северные районы Омской области сильно затапливало. В домах жителей Усть-Ишимского района до сих пор продолжается просушка.

В пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе не успели просушить еще 80 домов
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#Общество#Омск#Омская область#Пострадавшие#Паводок#Выплаты#Компенсация#Новости#Усть-Ишимский район#Затопление
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