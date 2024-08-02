До 150 тысяч: пострадавшим от паводка омичам увеличили выплаты

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Жители Омской области, чье имущество пострадало во время весеннего паводка, получат увеличенную компенсацию. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Деньги направят в соответствии с поручением президента и Правительства РФ.
Как увеличится размер выплат:
Важно отметить, что жителям, которые уже получили выплаты, автоматически произведут доначисление до новых размеров.
Напомним, что этой весной северные районы Омской области сильно затапливало. В домах жителей Усть-Ишимского района до сих пор продолжается просушка.