Битва за курятник. В Омской области соседи судились из-за собаки и погибших кур

В Называевском районе Омской области разгорелся необычный судебный спор: жительница Большепесчанки подала в суд на своих соседей из-за гибели кур. Женщина пожаловалась правоохранителям на соседскую собаку, которая в ночь на 2 ноября прошлого года проникла в ее сарай и загрызла 52 курицы породы голошейная. Утром хаски обнаружил отец хозяйки и ударил опасным предметом. Мужчина заявил, что таким образом спасал свою жизнь от агрессивного животного.