Битва за курятник. В Омской области соседи судились из-за собаки и погибших кур

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Называевском районе Омской области разгорелся необычный судебный спор: жительница Большепесчанки подала в суд на своих соседей из-за гибели кур. Женщина пожаловалась правоохранителям на соседскую собаку, которая в ночь на 2 ноября прошлого года проникла в ее сарай и загрызла 52 курицы породы голошейная. Утром хаски обнаружил отец хозяйки и ударил опасным предметом. Мужчина заявил, что таким образом спасал свою жизнь от агрессивного животного.
Пострадавшая потребовала ущерб в размере 33800 рублей и упущенную выгоду от недополученных яиц на сумму более 20 тысяч. В ответ владелец собаки потребовал возмещения ущерба за гибель любимого питомца в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда на 100 тысяч рублей.
В итоге суд призвал обе стороны к компромиссу и частично удовлетворил требования каждого. Владельцев собаки признали виновными в том, что они не обеспечили безопасность хвостатого и позволили ему проникнуть на чужой участок и нанести ущерб. За гибель животного хозяину возместили ущерб, но в компенсации морального вреда было отказано.
Как оказалось, хозяева не оказывали должного ухода за хаски, и даже не оформили документы при покупке.
Ранее Город55 сообщал о гибели хаски, которую хозяева заперли на балконе. Измученная собака спрыгнула с высоты, но не выжила.