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Битва за курятник. В Омской области соседи судились из-за собаки и погибших кур

2 августа 2024, 05:14
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области сосед отомстил собаке убийством из-за съеденных куриц

В Называевском районе жители одного из домов отпустили хаски на самовыгул. Животное забралось в соседний курятник и полакомилось там курицами.

В Называевском районе Омской области разгорелся необычный судебный спор: жительница Большепесчанки подала в суд на своих соседей из-за гибели кур. Женщина пожаловалась правоохранителям на соседскую собаку, которая в ночь на 2 ноября прошлого года проникла в ее сарай и загрызла 52 курицы породы голошейная. Утром хаски обнаружил отец хозяйки и ударил опасным предметом. Мужчина заявил, что таким образом спасал свою жизнь от агрессивного животного.

Пострадавшая потребовала ущерб в размере 33800 рублей и упущенную выгоду от недополученных яиц на сумму более 20 тысяч. В ответ владелец собаки потребовал возмещения ущерба за гибель любимого питомца в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда на 100 тысяч рублей.

В итоге суд призвал обе стороны к компромиссу и частично удовлетворил требования каждого. Владельцев собаки признали виновными в том, что они не обеспечили безопасность хвостатого и позволили ему проникнуть на чужой участок и нанести ущерб. За гибель животного хозяину возместили ущерб, но в компенсации морального вреда было отказано.

Как оказалось, хозяева не оказывали должного ухода за хаски, и даже не оформили документы при покупке.

Ранее Город55 сообщал о гибели хаски, которую хозяева заперли на балконе. Измученная собака спрыгнула с высоты, но не выжила.

Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Новости#Гибель животных#Конфликт#Называевский район
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