gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Иллюстрация

«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева

1 августа 2024, 02:33
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске не одобрили вырубку 200 деревьев ради стройки фиджитал-центра на Конева

Организация, ответственная за строительство нового спортивного объекта, готова была высадить взамен срубленных новые деревья. Но даже это не убедило членов «зеленой комиссии».

На двух заседаниях «зеленой комиссии» подряд рассматривалось обращение «Дирекции по управлению спортивными сооружениями», 31 июля заседание посетил корреспондент Города55. Автономному учреждению потребовалось согласование сноса 199 деревьев — 153 берез и 46 тополей на улице Конева, еще 23 ивы планировали пересадить. Деревья растут на участке, где в скором времени должно развернуться строительство фиджитал-центра в рамках федерального проекта.

После отказа на прошлом заседании агрономы вместе с геодезистом повторно выехали на участок на Конева (за ФОКом) и разбили территорию в соответствии с проектом строительства. «Дирекция» же внесла правки в проектно-сметную документацию и заложила средства на посадку 199 деревьев взамен срубленных. По словам представителя учреждения, в проекте на деревья теперь заложено более 5 млн рублей.

«В проект включена высадка деревьев. Изначально этого не было. Думаю, это неплохой результат», — отметил председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.
Участок, отведенный под строительство фиджитал-центраУчасток, отведенный под строительство фиджитал-центра
Участок, отведенный под строительство фиджитал-центра
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

«Уступки» организации не склонили членов комиссии встать на ее сторону. В результате разгорелось бурное обсуждение в попытке защитить деревья от вырубки.

«Мы заложили в проект высадку 199 деревьев также на своей территории. 18 деревьев хвойных пород нами уже высажено. Мы начали уже, чему есть подтверждение, поэтому что потеряет город и что приобретет? Нужно развиваться, мир меняется, жизнь меняется», — высказался представитель «Дирекции по управлению спортивными сооружениями».

Депутат Омского горсовета Алексей Провозин назвал предложения организации неграмотными.

«В вопросе высадок растений тоже есть специалисты, удивлю вас, которые в этом глубоко разбирается. Конечно, человеку обычному, обывателю, кажется, что были березы — снесем — посадим березы. Но специалист вам скажет совсем другое и порекомендует вместо 153 берез высадить 153 растения, только других видов», — пояснил Провозин.

Раскритиковать депутат успел и работу агрономов, которые выезжали на место с повторным обследованием:

«Плохо, вашим агрономам двойка».

Сам участок, где растут деревья и должен впоследствии появиться фиджитал-центр, находится в собственности Омской области и предоставлен организации в постоянное (бессрочное) пользование. Для будущей стройки его выбрали из-за близости подвода коммуникаций, чтобы снизить затраты на эти работы.

«Я тоже выбираю спорт, но ни один вид спорта не стоит того, чтобы мы сносили деревья, особенно в большом количестве. В свое время потрачены бюджетные деньги на высадку этих берез. Я считаю, что место можно поменять. То, что вы согласовали это место где-то когда-то, не обратив внимания, что там растут деревья, это ваше упущение. Почему это должно быть трагедией города? Я буду голосовать против», — отметил еще один депутат Омского горсовета Алексей Саяпин.

В итоге против одобрения вырубки деревьев за ФОКом на Конева высказалось большинство членов «зеленой комиссии». Будет ли «Дирекция» в третий раз обращаться за согласованием работ в попытке продавить вырубку или же согласится на смену локации для будущей стройки — узнаем в скором времени. Город55 продолжит следить за развитием ситуации.

На вырубку деревьев на омских кладбищах собираются потратить 900 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Спорт#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Скандал#Новости#Снос деревьев#Алексей Провозин#Михаил Горчаков#Зеленая комиссия#Алексей Саяпин
Подпишитесь
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Сегодня, 06:32
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков
Сегодня, 04:37