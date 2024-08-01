«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева

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Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:35
На двух заседаниях «зеленой комиссии» подряд рассматривалось обращение «Дирекции по управлению спортивными сооружениями», 31 июля заседание посетил корреспондент Города55. Автономному учреждению потребовалось согласование сноса 199 деревьев — 153 берез и 46 тополей на улице Конева, еще 23 ивы планировали пересадить. Деревья растут на участке, где в скором времени должно развернуться строительство фиджитал-центра в рамках федерального проекта.
После отказа на прошлом заседании агрономы вместе с геодезистом повторно выехали на участок на Конева (за ФОКом) и разбили территорию в соответствии с проектом строительства. «Дирекция» же внесла правки в проектно-сметную документацию и заложила средства на посадку 199 деревьев взамен срубленных. По словам представителя учреждения, в проекте на деревья теперь заложено более 5 млн рублей.
«В проект включена высадка деревьев. Изначально этого не было. Думаю, это неплохой результат», — отметил председатель «зеленой комиссии» Михаил Горчаков.
«Уступки» организации не склонили членов комиссии встать на ее сторону. В результате разгорелось бурное обсуждение в попытке защитить деревья от вырубки.
«Мы заложили в проект высадку 199 деревьев также на своей территории. 18 деревьев хвойных пород нами уже высажено. Мы начали уже, чему есть подтверждение, поэтому что потеряет город и что приобретет? Нужно развиваться, мир меняется, жизнь меняется», — высказался представитель «Дирекции по управлению спортивными сооружениями».
Депутат Омского горсовета Алексей Провозин назвал предложения организации неграмотными.
«В вопросе высадок растений тоже есть специалисты, удивлю вас, которые в этом глубоко разбирается. Конечно, человеку обычному, обывателю, кажется, что были березы — снесем — посадим березы. Но специалист вам скажет совсем другое и порекомендует вместо 153 берез высадить 153 растения, только других видов», — пояснил Провозин.
Раскритиковать депутат успел и работу агрономов, которые выезжали на место с повторным обследованием:
«Плохо, вашим агрономам двойка».
Сам участок, где растут деревья и должен впоследствии появиться фиджитал-центр, находится в собственности Омской области и предоставлен организации в постоянное (бессрочное) пользование. Для будущей стройки его выбрали из-за близости подвода коммуникаций, чтобы снизить затраты на эти работы.
«Я тоже выбираю спорт, но ни один вид спорта не стоит того, чтобы мы сносили деревья, особенно в большом количестве. В свое время потрачены бюджетные деньги на высадку этих берез. Я считаю, что место можно поменять. То, что вы согласовали это место где-то когда-то, не обратив внимания, что там растут деревья, это ваше упущение. Почему это должно быть трагедией города? Я буду голосовать против», — отметил еще один депутат Омского горсовета Алексей Саяпин.
В итоге против одобрения вырубки деревьев за ФОКом на Конева высказалось большинство членов «зеленой комиссии». Будет ли «Дирекция» в третий раз обращаться за согласованием работ в попытке продавить вырубку или же согласится на смену локации для будущей стройки — узнаем в скором времени. Город55 продолжит следить за развитием ситуации.