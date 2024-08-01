«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева

После отказа на прошлом заседании агрономы вместе с геодезистом повторно выехали на участок на Конева (за ФОКом) и разбили территорию в соответствии с проектом строительства. «Дирекция» же внесла правки в проектно-сметную документацию и заложила средства на посадку 199 деревьев взамен срубленных. По словам представителя учреждения, в проекте на деревья теперь заложено более 5 млн рублей.