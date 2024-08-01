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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

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В Омской области продают базу отдыха, где каждый год проходит крупный опен-эйр

1 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
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Цена комплекса составляет почти 40 млн рублей. База отдыха «Подсолнухи» находится в Кормиловском районе на берегу Оми.

В Кормиловском районе выставили на продажу отдыха «Подсолнухи». Общая площадь участка составляет 15 гектаров. На территории расположены спальный корпус, большой гостевой дом и деревянные домики. Цена готового бизнеса — 39,9 млн рублей.

«База отдыха идеально подходит для проведения свадеб, корпоративов, юбилеев и других торжеств. Благодаря удаленности от жилого массива, здесь регулярно проходят открытые и закрытые масштабные мероприятия», — говорится в объявлении.

База находится на берегу Оми. Также на территории есть пруд. Отметим, что в «Подсолнухах» проходит ежегодный музыкальный «Наш Фестиваль». Ранее Город55 рассказывал об этом событии.

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Фото: МЛСН

Причины продажи бизнеса не указаны. База отдыха принадлежит предпринимательнице Светлане Фалько.

Ранее в Горьковском районе Омской области выставили на продажу базу отдыха «Белая вежа». Общая площадь комплекса составляет 7 гектаров. Цена готового бизнеса — 108 млн рублей.

В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями
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#Евгений Игишев#Бизнес#Туризм#Фестиваль#База отдыха#Корпоратив#База
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