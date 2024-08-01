В Омской области продают базу отдыха, где каждый год проходит крупный опен-эйр

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Кормиловском районе выставили на продажу отдыха «Подсолнухи». Общая площадь участка составляет 15 гектаров. На территории расположены спальный корпус, большой гостевой дом и деревянные домики. Цена готового бизнеса — 39,9 млн рублей.
«База отдыха идеально подходит для проведения свадеб, корпоративов, юбилеев и других торжеств. Благодаря удаленности от жилого массива, здесь регулярно проходят открытые и закрытые масштабные мероприятия», — говорится в объявлении.
База находится на берегу Оми. Также на территории есть пруд. Отметим, что в «Подсолнухах» проходит ежегодный музыкальный «Наш Фестиваль». Ранее Город55 рассказывал об этом событии.
Причины продажи бизнеса не указаны. База отдыха принадлежит предпринимательнице Светлане Фалько.
Ранее в Горьковском районе Омской области выставили на продажу базу отдыха «Белая вежа». Общая площадь комплекса составляет 7 гектаров. Цена готового бизнеса — 108 млн рублей.