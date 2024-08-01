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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Спасатели призвали омичей соблюдать правила безопасности во время непогоды

В МЧС жителей Омской области предупредили о приближении опасной погоды

1 августа 2024, 11:40
Фото: МЧС Омск

Спасатели призвали омичей соблюдать правила безопасности во время непогоды

В ближайшие дни в Омской области ожидается ухудшение погоды, спасатели МЧС призвали жителей региона соблюдать необходимые правила, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

В ближайшие дни в Омской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление порывов ветра. По этой причине спасатели МЧС призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходимо избегать нахождения рядом с деревьями во время сильного ветра, также стоит обходить стороной рекламные щиты и линии электропередач. Если вы все-таки стали свидетелем или участником ЧС, нужно сообщить об этом в МЧС по номеру 101.

Напомним, что непогода прогнозируется в День города. Температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов, при этом возможны сильные дожди, грозы и штормовой ветер.

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