В МЧС жителей Омской области предупредили о приближении опасной погоды

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходимо избегать нахождения рядом с деревьями во время сильного ветра, также стоит обходить стороной рекламные щиты и линии электропередач. Если вы все-таки стали свидетелем или участником ЧС, нужно сообщить об этом в МЧС по номеру 101.