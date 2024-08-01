Стройка на 18 млрд рублей. На берегу Иртыша в Омске возведут элитный микрорайон

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В Омске между зданиями санатория «Рассвет» и НПО «Мостовик» появится новый жилой район. Еще в июне участок в 37 тысяч квадратных метров выкупила крупная московская компания «Глоракс Групп». Для организации это первый проект в нашем городе.
Теперь там начнут строить жилье. Как заявил застройщик, новые дома появятся на первой береговой линии Иртыша. На проект направят 18 млрд рублей.
Компания обещает возвести дома до 20 этажей в высоту, велодорожки и собственный выход к реке, подземные и наземные паркинги, детские площадки и фитнес-центр с бассейном. К строительству планируют приступить в 2025 году.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что в центре Омска, на месте бывшей ТЭЦ-1 хотят построить жилой микрорайон. Пока представленный архитекторами проект отправили на доработку, а члены ВООПИиК снова собираются отстаивать историческое место.