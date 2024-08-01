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Стройка на 18 млрд рублей. На берегу Иртыша в Омске возведут элитный микрорайон

1 августа 2024, 08:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске вблизи санатория «Рассвет» построят элитный микрорайон в 20 этажей

Территорию возле Иртыша выкупила московская компания. К строительству нового микрорайона планируют приступить в 2025 году.

В Омске между зданиями санатория «Рассвет» и НПО «Мостовик» появится новый жилой район. Еще в июне участок в 37 тысяч квадратных метров выкупила крупная московская компания «Глоракс Групп». Для организации это первый проект в нашем городе.

Теперь там начнут строить жилье. Как заявил застройщик, новые дома появятся на первой береговой линии Иртыша. На проект направят 18 млрд рублей.

Эскиз проекта застройкиЭскиз проекта застройки
Эскиз проекта застройки
Фото: Компания «Глоракс Групп»

Компания обещает возвести дома до 20 этажей в высоту, велодорожки и собственный выход к реке, подземные и наземные паркинги, детские площадки и фитнес-центр с бассейном. К строительству планируют приступить в 2025 году.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что в центре Омска, на месте бывшей ТЭЦ-1 хотят построить жилой микрорайон. Пока представленный архитекторами проект отправили на доработку, а члены ВООПИиК снова собираются отстаивать историческое место.

Споры не утихают. В Омске обсудили проект жилых домов на месте бывшей ТЭЦ-1
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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Микрорайон#Элитное жилье#Река Иртыш
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