Спрос растет. Эксперты рассказали, на какие курорты Египта стоит ехать летом

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Согласно данным Российского союза туриндустрии, в этом году россияне стали чаще выбирать местом летнего отдыха Египет. Спрос на это направление увеличился на четверть с прошлого года, пишут «РИА Новости».
Этим летом Египет стал вторым по популярности направлением после Турции. В прошлом году страна была лишь на четвертом месте, уступая Турции, России и Таиланду. Сейчас же Тай оказался на пятом месте, далее следуют Абхазия и ОАЭ.
По словам главы комитета РСТ по турагентской деятельности Сергея Агафонова, спрос на Египет сейчас отличается стабильностью.
«На него приходится 15 процентов общего объема продаж. Это примерно в 3,5 раза меньше, чем доля Турции — лидера зарубежного отдыха. Но одновременно во столько же раз больше продаж таких массовых направлений, как Таиланд и ОАЭ. При этом доля Египта в течение всего года исключительно стабильна: 16 процентов», — рассказал эксперт.
Летом дневная температура воздуха в Египте достигает 40 градусов, но, несмотря на это, жара здесь переносится легче, чем, например, в Турции. Причина тому — сухой воздух. Еще один «плюс» — привлекательные цены на проживание.
«За неделю в „пятерке“ Шарм-эш-Шейха с вылетом в ближайшие дни придется отдать всего 113 тысяч рублей, в Хургаде — тысяч на пять дешевле. В итоге летом в Египте туристы могут отдохнуть в очень хороших гостиницах по ценам низкого сезона, в то время как в Турции такие каникулы обошлись бы значительно дороже», — рассказали в турагентстве «Интурист».
Улететь прямым рейсом в Египет можно из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Казани, Уфы и Минвод, для путешествия в эту страну по прежнему нужна виза.
Среди туристов продолжает расти спрос на курорты, расположенные на севере страны, в Средиземноморском регионе — это Мерса-Матрух и Эль-Аламейн.
«Путешественников привлекают пляжи Средиземноморья. Они широкие, песок белоснежный, как на Мальдивах, а море — красивого синего цвета. Сервис неспешный, большинство отдыхающих — местные жители и европейцы. Россияне только начинают открывать эти курорты», — рассказал туроператор.