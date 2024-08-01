Споры не утихают. В Омске обсудили проект жилых домов на месте бывшей ТЭЦ-1

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В Омске накануне состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета, где обсудили проект застройки территории бывшей ТЭЦ-1 жилыми домами. Идея все еще вызывает активные споры среди горожан, которые восприняли ее неоднозначно. В ВООПИК даже начали сбор подписей против строительства в знаковом месте.
По словам главы архитектурного бюро и основателя проекта Александра Асадова, на стрелке рек Иртыш и Омь планируется возведение нового высотного здания.
«Архитекторы нашего бюро изучили все проекты с 1990 года и учли знаковые здания в окрестностях. Работа над проектом ведется с 2021 года, и квартал должен соответствовать общемировым трендам, включая здание повышенной этажности — до 25 метров», — отметил Асадов в интервью изданию «Трамплин».
Тем не менее, представленные на совете эскизы несколько отличаются от ранее показанных. Кроме того, на новых изображениях появился дополнительный пешеходный мост через Омь, и пока неясно, войдет ли он в окончательный проект. Таким образом, будущее застройки бывшей ТЭЦ-1 остается под вопросом.
Более подробно аргументы омских архитекторов и жителей, выступающих против застройки территории ТЭЦ-1 жильем, можно прочитать в материале Города55.