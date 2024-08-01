Споры не утихают. В Омске обсудили проект жилых домов на месте бывшей ТЭЦ-1

Тем не менее, представленные на совете эскизы несколько отличаются от ранее показанных. Кроме того, на новых изображениях появился дополнительный пешеходный мост через Омь, и пока неясно, войдет ли он в окончательный проект. Таким образом, будущее застройки бывшей ТЭЦ-1 остается под вопросом.