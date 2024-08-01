Россияне жалуются на опустевшие полки в продуктовых магазинах. Кто в этом виноват

Однако далеко не все связывают ситуацию с дефицитом рабочих именно с отъездом мигрантов. Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина, к. э. н. Татьяна Кожевникова считает, что на «нехватке рук» сказалась «демографическая яма» времен распада СССР. В итоге на рынке труда сейчас мало людей в возрасте от 20 до 35 лет.