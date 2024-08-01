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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

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Россияне жалуются на опустевшие полки в продуктовых магазинах. Кто в этом виноват

1 августа 2024, 10:01
Фото: 1MI
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Стало известно, почему в июле в супермаркетах «прибавилось» пустых полок

Ретейлеры объясняют возникшую ситуацию острой нехваткой рабочих рук, а не продуктовым дефицитом.

Жители Ярославля, Костромы и других городов Центральной России, как сообщают «Новые известия», столкнулись с огромным количеством пустующих полок в магазинах. Во второй половине июля в супермаркетах все чаще покупатели могли наблюдать полки без товаров либо с минимальным их количеством.

Владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и X5 Group объяснил возникший дефицит товаров нехваткой рабочей силы, на что повлиял отъезд трудовых мигрантов. В пресс-службе X5 Group уточнили, что решать проблему будут, привлекая рабочих из соседних регионов России, а именно тех, где все хорошо с комплектацией штата. Обещают, что в скором времени ситуация улучшится.

В издании выяснили, что дефицит продавцов, кассиров, пекарей, администраторов и директоров магазинов есть во многих регионах.

Однако далеко не все связывают ситуацию с дефицитом рабочих именно с отъездом мигрантов. Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина, к. э. н. Татьяна Кожевникова считает, что на «нехватке рук» сказалась «демографическая яма» времен распада СССР. В итоге на рынке труда сейчас мало людей в возрасте от 20 до 35 лет.

Кстати, дефицит кадров коснулся не только продуктового ретейла, но и строительной отрасли. Но в ближайшие 6-7 лет не стоит надеяться, что напряженность на рынке труда спадед.

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#Юлия Истомина#Общество#Омская область#Россия#Магазин#Покупки#Продукты#Новости#Дефицит#Товары#Супермаркет
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