Россиянам назвали продукт, способный замедлить старение и закупорку сосудов

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
«Сливочное масло — не просто кусок жира. Адекватное употребление способствует выведению из организма избытка холестерина, нормализует липидный обмен, что важно для больных сахарным диабетом легкой и средней тяжести, улучшает качество кожи, а также нормализует секрецию инсулина», — пояснила диетолог.
Кроме того, уточнила она, в масле содержится большое количество калия, кальция, фосфора селена и других необходимых организму микроэлементов. Стоит добавить данный продукт в рацион и пожилым, страдающим от низкой плотности костной ткани, а также людям, у которых часто бывают травмы опорно-двигательного аппарата, пишет sibdepo.ru.
«Также сливочное масло обладает желчегонным свойством и благотворно влияет на кроветворение и работу нервной системы. При этом масло может противодействовать образованию атеросклеротических бляшек — накоплению гомоцистеина, который скапливается на внутренних стенках всех сосудов и является одной из причин старения», — заключила Кованова.