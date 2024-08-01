Россиянам назвали продукт, способный замедлить старение и закупорку сосудов

Кроме того, уточнила она, в масле содержится большое количество калия, кальция, фосфора селена и других необходимых организму микроэлементов. Стоит добавить данный продукт в рацион и пожилым, страдающим от низкой плотности костной ткани, а также людям, у которых часто бывают травмы опорно-двигательного аппарата, пишет sibdepo.ru.