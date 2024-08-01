gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Россиянам назвали продукт, способный замедлить старение и закупорку сосудов

1 августа 2024, 05:29
Чтобы замедлить старение и закупорку сосудов, стоит добавить в рацион сливочное масло, посоветовала диетолог София Кованова. Специалист отметила, что адекватное употребление масла — до 10 г в сутки — способствует выведению из организма избытка холестерина и нормализации липидного обмена.

«Сливочное масло — не просто кусок жира. Адекватное употребление способствует выведению из организма избытка холестерина, нормализует липидный обмен, что важно для больных сахарным диабетом легкой и средней тяжести, улучшает качество кожи, а также нормализует секрецию инсулина», — пояснила диетолог.

Кроме того, уточнила она, в масле содержится большое количество калия, кальция, фосфора селена и других необходимых организму микроэлементов. Стоит добавить данный продукт в рацион и пожилым, страдающим от низкой плотности костной ткани, а также людям, у которых часто бывают травмы опорно-двигательного аппарата, пишет sibdepo.ru.

«Также сливочное масло обладает желчегонным свойством и благотворно влияет на кроветворение и работу нервной системы. При этом масло может противодействовать образованию атеросклеротических бляшек — накоплению гомоцистеина, который скапливается на внутренних стенках всех сосудов и является одной из причин старения», — заключила Кованова.

Подпишитесь
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Сегодня, 02:33
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Сегодня, 06:32
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков
Сегодня, 04:37