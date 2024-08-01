Робот-стоматолог с ИИ превзошел в мастерстве обычного доктора

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Компания Perceptive из Бостона сообщила о запуске инновационной системы, которая, применяя 3D-сканер, может создавать подробную модель полости рта, где указано даже расположение нервов, сообщает «Новая Хакасия».
Новые технологии делают процедуру безопасной и точной. Проведя сканирование полости рта пациента, врач обсуждает с ним фронт работ, после чего все запланированные процедуры берет на себя робот с ИИ. В частности, он готовит зуб к установке коронки, на что ему требуется четверть часа, а в кабинете дантиста это займет два часа и пару визитов.
При этом риск ошибок в работе робота минимален, а пациент к тому же избавлен от утомительного многочасового сидения с раскрытым ртом.
Тем не менее метод так и не получил одобрения FDA. На внедрение технологии уйдет несколько лет, а пока общественности приходится запастись терпением и ходить к традиционным стоматологам.