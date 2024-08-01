Робот-стоматолог с ИИ превзошел в мастерстве обычного доктора

Новые технологии делают процедуру безопасной и точной. Проведя сканирование полости рта пациента, врач обсуждает с ним фронт работ, после чего все запланированные процедуры берет на себя робот с ИИ. В частности, он готовит зуб к установке коронки, на что ему требуется четверть часа, а в кабинете дантиста это займет два часа и пару визитов.