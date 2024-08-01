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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Путин помиловал всех заключенных, которых обменяли с Западом

1 августа 2024, 18:14
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании нескольких заключенных, среди которых были в том числе американцы Пол Уилан и Эван Гершкович. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подписал указы о помиловании Лика Кевина Викторовича, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы* Владимира Викторовича и других заключенных», — указали в сообщении.

Решение о подписании указов приняли с целью возвращения граждан России, находившихся в заключении на территории других стран, написал 360.ru.

В четверг, 1 августа, российская делегация в рамках обмена передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США. Также на родину вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков.

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