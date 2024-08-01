Путин помиловал всех заключенных, которых обменяли с Западом

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании нескольких заключенных, среди которых были в том числе американцы Пол Уилан и Эван Гершкович. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.