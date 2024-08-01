Путин помиловал всех заключенных, которых обменяли с Западом

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
«Путин подписал указы о помиловании Лика Кевина Викторовича, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы* Владимира Викторовича и других заключенных», — указали в сообщении.
Решение о подписании указов приняли с целью возвращения граждан России, находившихся в заключении на территории других стран, написал 360.ru.
В четверг, 1 августа, российская делегация в рамках обмена передала 16 заключенных, из которых трое отправятся в США. Также на родину вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков.