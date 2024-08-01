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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Провалившийся на дороге большегруз перекрыл дорогу для автобусов из кузбасской деревн

1 августа 2024, 17:33
В Кузбассе большегруз провалился на автодороге в Кузбассе. Из-за этого не смог проехать автобус, который возит людей в деревню и обратно.

В четверг, 1 августа, произошло ЧП на автодороге Юрга — Пятково. Асфальт не выдержал груза огромногой машины и провалился под колесами. В итоге грузовик SHACMAN застрял, заблокировав движение из деревни Пятково для автобусов, пишет VSE42.RU.

Сельчане в Сети сообщили, что рейсовый автобус не смог проехать, из-за чего люди не попали на работу и в другие места.

Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались на то, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии, а большегрузы продолжают ее уничтожать.

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