Провалившийся на дороге большегруз перекрыл дорогу для автобусов из кузбасской деревн

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В четверг, 1 августа, произошло ЧП на автодороге Юрга — Пятково. Асфальт не выдержал груза огромногой машины и провалился под колесами. В итоге грузовик SHACMAN застрял, заблокировав движение из деревни Пятково для автобусов, пишет VSE42.RU.
Сельчане в Сети сообщили, что рейсовый автобус не смог проехать, из-за чего люди не попали на работу и в другие места.
Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались на то, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии, а большегрузы продолжают ее уничтожать.