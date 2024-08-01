Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил депутатам Госдумы проработку бюджета

В ходе беседы председатель ЕР обратился к представителям фракции с просьбой подключиться к работе по подготовке ЕДГ-2024 и поддержать новых кандидатов. Медведев напомнил, что на текущий год пройдет 74 крупные кампании в 45 субъектах, а также множество менее масштабных кампаний различного уровня.