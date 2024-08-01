Председатель ЕР Дмитрий Медведев поручил депутатам Госдумы проработку бюджета

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:52
Как рассказал Дмитрий Медведев, в весеннюю сессию был принят 331 закон. Инициатором 128 из них была «Единая Россия». Повестку работы партии в весеннюю сессию определяли задачи, указанные в послании президента, и реализация народной программы, пишет mkset.ru.
Председатель ЕР рассказал о самых значимых решениях партии. Прежде всего о налоговой реформе, благодаря которой государство обеспечит приток дополнительных доходов в бюджет.
«Это дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел», — сказал Дмитрий Медведев.
По словам председателя ЕР, фракция обеспечила принятие изменений в бюджет, что позволит расширить помощь регионам и увеличить выплаты работникам сферы образования, а также продлить льготную ипотеку.
Для «Единой России» в приоритете остается поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. В этом направлении единороссы подготовили тридцать четыре инициативы.
Еще одно важное решение, о котором упомянул на встрече Медведев, связано с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Принятие этой меры было обусловлено многочисленными просьбами граждан и решением президента.
Председатель партии прокомментировал также федеральный бюджет, который должен быть ориентирован на достижение национальных задач, обозначенных главой государства.
«Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, будет работать на победу в СВО», — сказал Дмитрий Медведев.
Помимо этого, бюджет должен обеспечивать возможность реализации всех положений народной программы.
Дальнейшая работа партии обязательно будет в направлена на поддержку участников СВО и их семей. Кроме того, Медведев отметил необходимость совершенствования миграционного законодательства, а также законодательной базы в сфере занятости.
В ходе беседы председатель ЕР обратился к представителям фракции с просьбой подключиться к работе по подготовке ЕДГ-2024 и поддержать новых кандидатов. Медведев напомнил, что на текущий год пройдет 74 крупные кампании в 45 субъектах, а также множество менее масштабных кампаний различного уровня.
380 членов партии выдвигают свои кандидатуры в разных регионах России. По словам Медведева, эти люди пользуются большим уважением и доверием. Партия должна обеспечить им информационную поддержку и дать максимальный практический опыт партийной работы. К кандидатам, которые хотят быть переизбранными, будут предъявляться самые высокие требования, сообщается на сайте партии ER.RU.
Живого общения никто не отменял. Именно на этом основывается успех «Единой России» в ходе избирательных кампаний, подытожил Дмитрий Медведев.