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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:57

В Омске выставили на продажу землю с домами-долгостроями

Под Омском продают земельный участок с недостроенными домами

1 августа 2024, 04:55
Фото: 1MI

В Омске выставили на продажу землю с домами-долгостроями

Земля принадлежит обанкротившейся компании Хабулды Шушубаева «РоКАС».

В селе Троицкое, расположенном под Омском, продается крупный земельный участок. В лоте, появившемся на сайте «Торги России», сообщается, что земля принадлежит фирме-банкроту «РоКАС». Площадь участка с кадастровым номером55:20:220302:4886 больше 6 гектаров, ее начальная стоимость — 32,7 млн рублей.

Фото: rosreestr.ru

Речь идет о том самом участке, на котором должны были появиться новые жилые дома микрорайона «Ясная поляна». Работы даже начались, но не были доведены до конца.

— Организатор торгов сообщает, — уточняется в описании, — что разрешение на строительство объектов «Жилые дома № 28,29,30,31 микрорайона „Ясная поляна“, расположенные по адресу: Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение» ООО «РоКАС» не выдавалось, указанные объекты являются самовольными постройками.

Арбитражный суд Омской области еще в 2019 году обязал «РоКАС» провести консервацию построек, но это решение не было выполнено: компания с 2017 года проходит стадию конкурсного производства.

Напомним: фактическим руководителем фирмы «РоКАС» был в свое время известный омский бизнесмен, депутат областного Законодательного собрания Хабулда Шушубаев. В 2018 году суд признал его виновным в растрате крупной суммы, полученной от более чем 300 дольщиков для строительства жилых домов в Ясной Поляне, и отправил в колонию общего режима на 4 с половиной года.

Суд установил, что депутат Шушубаев присвоил деньги дольщиков
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#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#Ясная Поляна#Троицкое#Продажа земли
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