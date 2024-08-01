Под Омском продают земельный участок с недостроенными домами

Напомним: фактическим руководителем фирмы «РоКАС» был в свое время известный омский бизнесмен, депутат областного Законодательного собрания Хабулда Шушубаев. В 2018 году суд признал его виновным в растрате крупной суммы, полученной от более чем 300 дольщиков для строительства жилых домов в Ясной Поляне, и отправил в колонию общего режима на 4 с половиной года.