Первая на Крайнем Севере. В Мончегорске появилась плавучая гостиница

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На озере Лумболка, которое находится в Мончегорске Мурманской области, появилась первая в истории Крайнего Севера плавучая гостиница для туристов, об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Агентства развития Мончегорска.
Хаусбот (или дом на воде) — это жилой дом, по виду ничем не отличающийся от обычного, только расположен он не на фундаменте, а на воде. Его можно буксировать в разные точки водоема и жить в нем круглый год.
Внутри есть все необходимое для комфортной жизни: электричество, отопление, вода, кухня, и даже баня, отделанная сибирским кедром. Кроме того, на носовой палубе расположилась открытая зона отдыха, с которой открывается потрясающий вид, днем — на окружающий пейзаж, а ночью — северным сиянием.
Сегодня российские производители могут предложить разные модели «домов на воде». Например, есть дом, объединяющий в себе жилище и катер — эта модель называется автодом-амфибия. Как правило, в нем расположены четыре спальных места, туалет, душ, кухня, холодильник, шкаф для одежды и пост управления судном. На воде такой дом может разогнаться до 15 км/ч.