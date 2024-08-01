Отрицательная тенденция. Омичи продолжают стремительно покидать родной регион

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2024 года миграционная убыль населения в Омской области составила 1736 человек, что меньше, чем в ряде других регионов, таких как Белгородская (-2668 человек), Владимирская (-2000), Оренбургская (-1910), Иркутская (-2818) и Кемеровская (-2061) области, а также Дагестан (-3021) и Забайкальский край (-1750 человек). Прибыло в Омск почти 12 тысяч человек, а убыло около 14 тысяч.