Отрицательная тенденция. Омичи продолжают стремительно покидать родной регион

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По данным Росстата, за первые пять месяцев 2024 года миграционная убыль населения в Омской области составила 1736 человек, что меньше, чем в ряде других регионов, таких как Белгородская (-2668 человек), Владимирская (-2000), Оренбургская (-1910), Иркутская (-2818) и Кемеровская (-2061) области, а также Дагестан (-3021) и Забайкальский край (-1750 человек). Прибыло в Омск почти 12 тысяч человек, а убыло около 14 тысяч.
В Сибирском федеральном округе Омская область занимает восьмое место по миграционной убыли. Самая высокая убыль наблюдается в Иркутской области (-2818 человек), а самая низкая — в Республике Алтай (-156 человек).
Важно отметить, что статистика миграции формируется на основе данных о регистрации и снятии с учета граждан по месту жительства. Таким образом, омичи, которые выехали из региона, но не снялись с учета, в официальную статистику не попадают. Реальное число выбывших из Омской области, вероятно, выше.
Несмотря на улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, Омская область по-прежнему остается в числе регионов с наиболее выраженной миграционной убылью.