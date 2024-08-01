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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

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Отрицательная тенденция. Омичи продолжают стремительно покидать родной регион

1 августа 2024, 06:42
Фото: gorod55.ru
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За пять месяцев 2024 года из Омской области уехало 14 тысяч человек

В нашем регионе все еще сохраняется отрицательная тенденция. Число выбывших из области превышает количество прибывших. Однако ситуация улучшилась в сравнении с предыдущими годами.

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2024 года миграционная убыль населения в Омской области составила 1736 человек, что меньше, чем в ряде других регионов, таких как Белгородская (-2668 человек), Владимирская (-2000), Оренбургская (-1910), Иркутская (-2818) и Кемеровская (-2061) области, а также Дагестан (-3021) и Забайкальский край (-1750 человек). Прибыло в Омск почти 12 тысяч человек, а убыло около 14 тысяч.

В Сибирском федеральном округе Омская область занимает восьмое место по миграционной убыли. Самая высокая убыль наблюдается в Иркутской области (-2818 человек), а самая низкая — в Республике Алтай (-156 человек).

Фото: Омскстат

Важно отметить, что статистика миграции формируется на основе данных о регистрации и снятии с учета граждан по месту жительства. Таким образом, омичи, которые выехали из региона, но не снялись с учета, в официальную статистику не попадают. Реальное число выбывших из Омской области, вероятно, выше.

Несмотря на улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, Омская область по-прежнему остается в числе регионов с наиболее выраженной миграционной убылью.

Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Омскстат#Миграция#Новости
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