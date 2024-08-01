gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Отец погибшей в Омске школьницы рассказал, что ее вещи до сих пор не нашли

Отец погибшей в Омске школьницы рассказал, что ее вещи до сих пор не нашли

1 августа 2024, 14:21
Фото: 1MI
Отец школьницы из Москвы, погибшей в Омске, назвал несколько деталей, которые, по его мнению, подтверждают версию убийства.

Сергей Алешкин, отец погибшей в Омске школьницы из Москвы, назвал несколько деталей, которые, по его мнению, позволяют назвать версию убийства основной. Первая — отсутствие сумки и рюкзака, которые были на девочке в день исчезновения.

«Детали следствия не могу разглашать. Но есть несколько моментов, которые, на наш взгляд, указывают на эту версию. Из общеизвестных — до сих пор не найдены ее вещи. В том числе сумочка, которая одевается через плечо. Маловероятно, что она могла бы соскочить с Евы без посторонней помощи. Не обнаружен и рюкзачок», — рассказал мужчина изданию «Омск-информ».

Второй момент — длительность поисков. Напомним, что школьницу искали почти четыре дня. По мнению отца, если бы девочка утонула, ее бы отыскали гораздо раньше.

Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы
Узнать подробнее
Семья погибшей 15-летней москвички в субботу вылетит в Москву
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
Подпишитесь
Срочно. На территории омского Нефтезавода вечером 1 августа произошел крупный пожар
Сегодня, 16:13
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Сегодня, 06:58
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Омска
Сегодня, 06:33