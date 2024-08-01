Отец погибшей в Омске школьницы рассказал, что ее вещи до сих пор не нашли

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сергей Алешкин, отец погибшей в Омске школьницы из Москвы, назвал несколько деталей, которые, по его мнению, позволяют назвать версию убийства основной. Первая — отсутствие сумки и рюкзака, которые были на девочке в день исчезновения.
«Детали следствия не могу разглашать. Но есть несколько моментов, которые, на наш взгляд, указывают на эту версию. Из общеизвестных — до сих пор не найдены ее вещи. В том числе сумочка, которая одевается через плечо. Маловероятно, что она могла бы соскочить с Евы без посторонней помощи. Не обнаружен и рюкзачок», — рассказал мужчина изданию «Омск-информ».
Второй момент — длительность поисков. Напомним, что школьницу искали почти четыре дня. По мнению отца, если бы девочка утонула, ее бы отыскали гораздо раньше.