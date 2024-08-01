Омский завод «Полиом» получил КЭР одним из первых в регионе

Документ подтверждает, что предприятие соответствует всем требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации. «Полиом» получил Комплексное экологическое разрешение (КЭР) одним из первых в Омской области.



Специалисты предприятия совместно с независимыми экспертами провели мониторинг источников воздействия, расчет нормативов, разработали программу производственного экологического контроля. После этого документация прошла обязательную проверку Росприроднадзора. По ее итогам предприятию выдали КЭР. Новый единый документ заменит собой целый ряд полученных ранее разрешений и будет действовать до 2031 года включительно.