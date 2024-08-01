Омский завод «Полиом» получил КЭР одним из первых в регионе

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Документ подтверждает, что предприятие соответствует всем требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации. «Полиом» получил Комплексное экологическое разрешение (КЭР) одним из первых в Омской области.
Специалисты предприятия совместно с независимыми экспертами провели мониторинг источников воздействия, расчет нормативов, разработали программу производственного экологического контроля. После этого документация прошла обязательную проверку Росприроднадзора. По ее итогам предприятию выдали КЭР. Новый единый документ заменит собой целый ряд полученных ранее разрешений и будет действовать до 2031 года включительно.
«В соответствии с федеральным законодательством 40 объектов Омской области обязаны перейти на новый регламентирующий стандарт в срок до 1-го января 2025 года. В настоящее время Комплексное экологическое разрешение получили только два завода — Омский НПЗ и „Полиом“. Эти же предприятия первыми вошли в число участников федеральной программы „Чистый воздух“ и являются примером ответственного отношения к вопросам охраны окружающей среды», — отметил Артем Шельманов, омский межрайонный природоохранный прокурор.
Напомним, что в рамках «Чистого воздуха» «Полиом» уже завершил первый этап экологического развития. Комплекс природоохранных мероприятий позволил предприятию повысить экологическую эффективность более чем на 40% по сравнению с 2017 годом. Следующим этапом станет модернизация факельной установки. Новое инженерное решение отечественных разработчиков существенно расширит диапазон бездымного горения.
«Завод „Полиом“ внедряет комплекс природоохранных технологий, которые являются частью программы „Чистый воздух“. При этом любой проект, реализуемый компанией, оценивается нами в первую очередь с точки зрения экологической эффективности. Вместе с другими лидерами нефтепереработки и нефтехимии нашей страны мы формируем тренд на ответственное отношение к окружающей среде и открытость для общественности», — рассказал Павел Евдокимов, генеральный директор завода «Полиом».