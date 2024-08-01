Омичей в День города развезут на дополнительных автобусах: где можно будет их найти

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, после всех праздничных событий в День города 3 августа омичи смогут попасть домой на дополнительном транспорте. В 21:30 на ключевых остановках появятся машины, которые развезут горожан по жилым районам.
40 автобусов подъедут к остановкам «Библиотека им. А. С. Пушкина» и «Госпиталь» в 21:30. Уехать можно будет в поселок Чкаловский, на железнодорожный вокзал, завод им. Попова и другие места.
Более подробный список направлений представлен на схеме:
Напомним, что в субботу Омск, скорее всего, накроет мощный дождь и град. При этом, по прогнозам синоптиков, днем будет очень жарко — до +30 градусов.