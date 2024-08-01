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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Иллюстрация

Омичей в День города развезут на дополнительных автобусах: где можно будет их найти

1 августа 2024, 07:23
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В День города омичей будут развозить дополнительные автобусы: расписание

Дополнительные автобусы и троллейбусы отправятся во все отдаленные точки города. Транспорт подадут к двум остановкам в центре Омска.

Как рассказали в пресс-службе администрации Омска, после всех праздничных событий в День города 3 августа омичи смогут попасть домой на дополнительном транспорте. В 21:30 на ключевых остановках появятся машины, которые развезут горожан по жилым районам.

40 автобусов подъедут к остановкам «Библиотека им. А. С. Пушкина» и «Госпиталь» в 21:30. Уехать можно будет в поселок Чкаловский, на железнодорожный вокзал, завод им. Попова и другие места.

Более подробный список направлений представлен на схеме:

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Напомним, что в субботу Омск, скорее всего, накроет мощный дождь и град. При этом, по прогнозам синоптиков, днем будет очень жарко — до +30 градусов.

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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Маршруты#День города#Новости
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