Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Омичам напомнили, что во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня города изменятся маршруты некоторых автобусов. Корректировки будут действовать с 10:00 2 августа до 15:00 4 августа.
Ограничения также будут действовать на некоторых участках улицы Ленина, из-за чего с 21:00 2 августа до 24:00 3 августа изменится следующий маршрут:
С 6:00 до 14:00 3 августа недоступен для проезда будет участок от улицы Лермонтова до Ленинградской площади, по улице Шаумяна на участке от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской, по этой причине автобусы, следующие по маршруту №109 («Поселок Солнечный — Речной порт»), будут следовать до конечной остановки «Железнодорожный вокзал».