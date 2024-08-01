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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 13:00

Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города

Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города

1 августа 2024, 12:54
Фото: 1MI
В департаменте транспорта омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся во время празднования Дня города, корректировки будут действовать со 2 по 4 августа.

Омичам напомнили, что во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня города изменятся маршруты некоторых автобусов. Корректировки будут действовать с 10:00 2 августа до 15:00 4 августа.

Изменения затронут следующие маршруты:

  • автобусы №34 («Площадь Победы — Поселок Большие Поля») с улицы Герцена будут поворачивать на улицу Фрунзе и высаживать пассажиров на остановке «Флагман», далее — проезд по улице Гусарова, с поворотом на улицу Герцена;
  • автобусы №94 («Мкр Прибрежный — Мкр Загородный») проследуют с моста имени 60-летия Победы по улице Фрунзе, пассажиров будут высаживать на остановке «Ул. Тарская», далее транспорт повернет на Герцена;
  • автобусы №28 («Мкр Прибрежный — Площадь Победы») будут следовать с моста имени 60-летия Победы по улицам Фрунзе и останавливаться на ООТ «Ул. Тарская», далее поворачивать на Герцена, после — на Интернациональную;
  • автобусы №73 («Поселок Чкаловский — Улица Стрельникова») с улицы Красный Путь будет проезжать по улицам Интернациональной — Гагарина — Комсомольскому мосту — проспекту Карла Маркса.

Ограничения также будут действовать на некоторых участках улицы Ленина, из-за чего с 21:00 2 августа до 24:00 3 августа изменится следующий маршрут:

  • автобусы №25 («Площадь Победы — Мкр Новоалександровский») будут следовать с улицы Гагарина по Комсомольскому мосту, затем поворачивать на Думскую, после — на Пушкина, Лермонтова и проспект Карла Маркса, далее проезжать по Комсомольскому мосту, улице Гагарина и Интернациональной.

С 6:00 до 14:00 3 августа недоступен для проезда будет участок от улицы Лермонтова до Ленинградской площади, по улице Шаумяна на участке от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской, по этой причине автобусы, следующие по маршруту №109 («Поселок Солнечный — Речной порт»), будут следовать до конечной остановки «Железнодорожный вокзал».

Фото: Администрация Омска
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Пассажиры#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Пассажир#Транспортная сеть
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