Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города

С 6:00 до 14:00 3 августа недоступен для проезда будет участок от улицы Лермонтова до Ленинградской площади, по улице Шаумяна на участке от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской, по этой причине автобусы, следующие по маршруту №109 («Поселок Солнечный — Речной порт»), будут следовать до конечной остановки «Железнодорожный вокзал».