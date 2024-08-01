Один на райском острове. Почему россияне выбирают провести отдых на Мальдивах

На Мальдивах можно найти и бюджетный вариант отдыха — на локальных островах, где живут местные. Если же вы хотите отдых «как в рекламе», стоит выбрать острова-резорты. Там туристов встречают как дорогих гостей — песнями, танцами, прохладительными напитками, после чего развозят на багги по скрытым в тропической зелени виллам. Перед каждой из них располагается бассейн и личная дорожка на пляж.