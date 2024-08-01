Один на райском острове. Почему россияне выбирают провести отдых на Мальдивах

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Мальдивы замыкают первую пятерку популярных направлений среди россиян, при этом спрос на отдых на райских островах из года в год продолжает расти. Так, с прошлого туристического сезона он увеличился на 20%.
Среди очевидных «плюсов» отдыха на Мальдивах — отсутствие изнуряющей жары, система «все включено» во многих гостиницах, а также не сильное отличие цен от премиальных отелей Турции, которая сейчас является самой популярной у российских туристов страной для пляжного отдыха.
Чтобы добраться до Мальдивских островов на самолете придется потратить около восьми часов, он доставит туристов в столицу Мальдив — Мале. Оттуда, чтобы добраться до острова-резорта, предстоит проплыть около часа на катере.
«На Мальдивах кажется, что на райском острове ты один, других отдыхающих нет — весь пляж только твой. Вечером в ресторане или на дискотеке заметно, что постояльцев довольно много», — рассказала туристка Мария Дмитриева изданию «РИА Новости».
Отмечается, что на Мальдивы россияне могут попасть без виз. Однако за 96 часов до вылета необходимо заполнить декларацию путешественника. Полученный QR-код просят показать пограничники по прибытии и при вылете.
На Мальдивах можно найти и бюджетный вариант отдыха — на локальных островах, где живут местные. Если же вы хотите отдых «как в рекламе», стоит выбрать острова-резорты. Там туристов встречают как дорогих гостей — песнями, танцами, прохладительными напитками, после чего развозят на багги по скрытым в тропической зелени виллам. Перед каждой из них располагается бассейн и личная дорожка на пляж.
Во всех гостиницах можно найти фитнес и спа-центры, как отмечают сотрудники, у россиян наибольшей популярностью у россиян пользуются массажи. Приятный бонус спа-процедур здесь — возможность любоваться видом на океан из окон оздоровительных комнат и спортивных залов.
Кроме того, во многих отелях есть собственные рифы, также можно купить экскурсию и съездить посмотреть рыб на соседние атоллы. Гостиницы предлагают постояльцам массу водных развлечений: это и катание на серфе, и подводный ресторан, где еду готовит обладатель мишленовской звезды, и дайвинг, и даже подводный скутер.
Помимо перечисленного, туристам доступны фотосессии на закате, йога, теннис, волейбол, мастер-классы и дегустационные программы, в раках которых можно познакомиться с кухнями разных стран с добавлением блюд из локальных продуктов.