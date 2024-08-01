Молодой омич отправится в колонию после неудачной попытки стать закладчиком

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Как установили в Таврическом районном суде, до марта 2024 года мужчина нашел работу в сфере наркоторговли через переписку в мессенджере. По договоренности с сообщниками он получал крупные партии наркотиков и прятал их в тайниках на территории Черлакского и Муромцевского районов, чтобы потом продать покупателям.
Однако его планам не суждено было сбыться — мужчину задержали полицейские, и изъяли у него более 100 граммов наркотиков.
Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил осужденного к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наркотики, найденные у него, будут уничтожены.