Молодой омич отправится в колонию после неудачной попытки стать закладчиком

Как установили в Таврическом районном суде, до марта 2024 года мужчина нашел работу в сфере наркоторговли через переписку в мессенджере. По договоренности с сообщниками он получал крупные партии наркотиков и прятал их в тайниках на территории Черлакского и Муромцевского районов, чтобы потом продать покупателям.