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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

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Молодой омич отправится в колонию после неудачной попытки стать закладчиком

1 августа 2024, 04:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области «карьера» закладчика обернулась тюрьмой

В Таврическом районном суде вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который пытался продавать наркотики. Его признали виновным в 26 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как установили в Таврическом районном суде, до марта 2024 года мужчина нашел работу в сфере наркоторговли через переписку в мессенджере. По договоренности с сообщниками он получал крупные партии наркотиков и прятал их в тайниках на территории Черлакского и Муромцевского районов, чтобы потом продать покупателям.

Однако его планам не суждено было сбыться — мужчину задержали полицейские, и изъяли у него более 100 граммов наркотиков.

Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил осужденного к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наркотики, найденные у него, будут уничтожены.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Наркотики#Суд#Колония#Приговор#Новости#Таврический район#Наркокурьер
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