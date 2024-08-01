Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Городу55 стало известно, что накануне «зеленая комиссия» согласовала вырубку 48 деревьев, 155 кв. м кустарника облепихи и 380 «квадратов» поросли клена и вяза на улице Волгоградской. Деревья мешают строительству второй очереди жилья в огромном микрорайоне «Зеленая река». Застройщиком, напомним, выступает компания «Эталон-Омск», которая и заявилась на комиссию за одобрением работ.
Деревья растут на трех земельных участках общей площадью 77 831 кв. м. Они находятся вблизи сквера «Зеленая река».
«Эталону» за срубленные деревья придется заплатить 1,466 млн рублей компенсации. По планам, согласно проекту благоустройства, на этой территории в дальнейшем должны высадить 339 деревьев и 9804 кустарника, а также посеять газон.
Напомним, что недавно застройщику микрорайона на Волгоградской одобрили проект строительства школы. Точное место ее расположения пока неизвестно.