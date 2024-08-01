Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев

Городу55 стало известно, что накануне «зеленая комиссия» согласовала вырубку 48 деревьев, 155 кв. м кустарника облепихи и 380 «квадратов» поросли клена и вяза на улице Волгоградской. Деревья мешают строительству второй очереди жилья в огромном микрорайоне «Зеленая река». Застройщиком, напомним, выступает компания «Эталон-Омск», которая и заявилась на комиссию за одобрением работ.