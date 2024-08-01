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Компенсация в 1,5 млн рублей. В Омске «Эталон» ради новых домов срубит 48 деревьев

1 августа 2024, 07:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

Застройщик омской «Зеленой реки» заплатит за срубленные деревья 1,5 млн рублей

Деревья, как выяснилось на заседании «зеленой комиссии», мешают строительству второй очереди жилья.

Городу55 стало известно, что накануне «зеленая комиссия» согласовала вырубку 48 деревьев, 155 кв. м кустарника облепихи и 380 «квадратов» поросли клена и вяза на улице Волгоградской. Деревья мешают строительству второй очереди жилья в огромном микрорайоне «Зеленая река». Застройщиком, напомним, выступает компания «Эталон-Омск», которая и заявилась на комиссию за одобрением работ.

Деревья растут на трех земельных участках общей площадью 77 831 кв. м. Они находятся вблизи сквера «Зеленая река».

Один из участков, на котором срубят деревьяОдин из участков, на котором срубят деревья
Один из участков, на котором срубят деревья
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

«Эталону» за срубленные деревья придется заплатить 1,466 млн рублей компенсации. По планам, согласно проекту благоустройства, на этой территории в дальнейшем должны высадить 339 деревьев и 9804 кустарника, а также посеять газон.

Напомним, что недавно застройщику микрорайона на Волгоградской одобрили проект строительства школы. Точное место ее расположения пока неизвестно.

В Омске одобрили проект школы для нового огромного микрорайона на Волгоградской
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Застройщик#Многоквартирный дом#Новости#Снос деревьев#Эталон#Зеленая река#Зеленая комиссия
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