«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Жители Октябрьского округа сообщили в редакцию Города55 об очередной коммунальной аварии. Возле домов на улице 7-я Линия накануне разливались канализационные воды. Из-за чего омичам приходилось «прогуливаться» по фекальным лужам.
Это не единственное неудобство, с которым столкнулись жильцы домов по 7-й Линии. В квартирах из-за повреждения отключили воду.
В омском «Водоканале» Городу55 рассказали, что повреждение на водопроводных сетях устранят сегодня, 1 августа. Воды не было сразу в 8 домах.
«Плановое время работ до 18:00. По адресу 7-я Линия, 190 организован подвоз питьевой воды», — добавили в «Водоканале».
Напомним, что канализация еще совсем недавно разливалась и на Левобережье, рядом с реконструируемым бульваром Архитекторов. На поле, расположенном между бульваром и дорогой-дублером, образовалось целое озеро. Его устранением также пришлось заниматься сотрудникам «Водоканала».