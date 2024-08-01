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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Иллюстрация

«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды

1 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи из Октябрьского округа вторые сутки сидят без воды из-за прорыва трубы

Повреждение на водопроводных сетях пообещали устранить. После этого в дома должно вернуться водоснабжение.

Жители Октябрьского округа сообщили в редакцию Города55 об очередной коммунальной аварии. Возле домов на улице 7-я Линия накануне разливались канализационные воды. Из-за чего омичам приходилось «прогуливаться» по фекальным лужам.

Это не единственное неудобство, с которым столкнулись жильцы домов по 7-й Линии. В квартирах из-за повреждения отключили воду.

Потоп на 7-й Линии
Видео: Предоставлено Городу55

В омском «Водоканале» Городу55 рассказали, что повреждение на водопроводных сетях устранят сегодня, 1 августа. Воды не было сразу в 8 домах.

«Плановое время работ до 18:00. По адресу 7-я Линия, 190 организован подвоз питьевой воды», — добавили в «Водоканале».

Напомним, что канализация еще совсем недавно разливалась и на Левобережье, рядом с реконструируемым бульваром Архитекторов. На поле, расположенном между бульваром и дорогой-дублером, образовалось целое озеро. Его устранением также пришлось заниматься сотрудникам «Водоканала».

«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Видео#Омск#Жалобы#Водоканал#Отключение воды#Прорыв трубы#Канализация#Новости#Устранение прорыва#Прорыв
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