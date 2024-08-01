«Канализационные водопады». Омичи из домов в Октябрьском округе остались без воды

Напомним, что канализация еще совсем недавно разливалась и на Левобережье, рядом с реконструируемым бульваром Архитекторов. На поле, расположенном между бульваром и дорогой-дублером, образовалось целое озеро. Его устранением также пришлось заниматься сотрудникам «Водоканала».