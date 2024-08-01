Чем стеклянная дверь в подъезде лучше металлической и могут ли жильцы заменить её

«Я не слышал о таких изменениях. В доме, где я прописан, провели капитальный ремонт, — это старый дом, больше 100 лет, — где-то 2-3 года назад. Никаких вставок там нет, просто железная дверь. Поэтому, может быть, где-то что-то и приняли, но надо понимать, что даже если примут новые СанПиНы или СНИПы, какие-то нормы и правила, то это же не значит, что все двери будут меняться. Такие деньги, и кому это нужно вообще?» — прокомментировал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин.