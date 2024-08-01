«Больше никогда не приедем». Россиянин остался в ужасе после летнего отдыха в Сочи

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Россиянин отправился отдыхать с семьей в Сочи — в курортный микрорайон Лазаревское, своими впечатлениями от поездки трусит поделился с порталом «Тонкости туризма». По словам путешественника, отдых в Лазаревском запомнился больше с негативной стороны. «Минусов» оказалось настолько много, что семья была вынуждена сменить локацию на неделю раньше запланированного времени.
«В планах его семьи было остановиться здесь с 1 по 11 июля, но уже 5 июля туристы не выдержали и уехали в Геленджик», — передают слова туриста «Тонкости».
Россиянин отметил следующие недостатки: во-первых, пляж оказался очень узким, а галька на нем — слишком крупной. Во-вторых, глубокое море. По словам мужчины, в нескольких шагах от берега глубина могла достигать двух метров. По этой же причине море было довольно прохладным.
Из существенных недостатков путешественник также отметил железную дорогу рядом с пляжем и отсутствие парковочных мест.
«На пляже шум от поездов примерно каждые полчаса перекрывает шум морских волн. А ночью, если спать с открытым окном, с 4:00 каждые полчаса будят поезда, которые зачем-то громко свистят. Очень большие проблемы с парковкой. Как следствие, мне нахамил местный житель, который грубо, громко, с матюгами стал прогонять меня, когда я припарковался на свободное место. Мы после такого конфликта на пустом месте больше никогда не приедем к вам отдыхать и другим не посоветуем», — рассказал мужчина.
Закончив отдых в Сочи раньше задуманного, семья решила отправиться в Геленджик. Там, как уверяют туристы, оказалось дешевле и комфортнее.
«В общем, мы ни капельки не пожалели, что сменили локацию», — заключил россиянин.