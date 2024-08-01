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«Больше никогда не приедем». Россиянин остался в ужасе после летнего отдыха в Сочи

«Больше никогда не приедем». Россиянин остался в ужасе после летнего отдыха в Сочи

1 августа 2024, 09:11
Фото: 1MI
Российский турист решил отправиться в семейный отпуск в курортный микрорайон Сочи, но был вынужден уехать оттуда раньше времени из-за невыносимых условий.

Россиянин отправился отдыхать с семьей в Сочи — в курортный микрорайон Лазаревское, своими впечатлениями от поездки трусит поделился с порталом «Тонкости туризма». По словам путешественника, отдых в Лазаревском запомнился больше с негативной стороны. «Минусов» оказалось настолько много, что семья была вынуждена сменить локацию на неделю раньше запланированного времени.

«В планах его семьи было остановиться здесь с 1 по 11 июля, но уже 5 июля туристы не выдержали и уехали в Геленджик», — передают слова туриста «Тонкости».

Россиянин отметил следующие недостатки: во-первых, пляж оказался очень узким, а галька на нем — слишком крупной. Во-вторых, глубокое море. По словам мужчины, в нескольких шагах от берега глубина могла достигать двух метров. По этой же причине море было довольно прохладным.

Из существенных недостатков путешественник также отметил железную дорогу рядом с пляжем и отсутствие парковочных мест.

«На пляже шум от поездов примерно каждые полчаса перекрывает шум морских волн. А ночью, если спать с открытым окном, с 4:00 каждые полчаса будят поезда, которые зачем-то громко свистят. Очень большие проблемы с парковкой. Как следствие, мне нахамил местный житель, который грубо, громко, с матюгами стал прогонять меня, когда я припарковался на свободное место. Мы после такого конфликта на пустом месте больше никогда не приедем к вам отдыхать и другим не посоветуем», — рассказал мужчина.

Закончив отдых в Сочи раньше задуманного, семья решила отправиться в Геленджик. Там, как уверяют туристы, оказалось дешевле и комфортнее.

«В общем, мы ни капельки не пожалели, что сменили локацию», — заключил россиянин.
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#Анастасия Баянова#Туризм#Россия#Новости#Путешествия#КЦ
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