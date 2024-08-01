«Больше никогда не приедем». Россиянин остался в ужасе после летнего отдыха в Сочи

Россиянин отправился отдыхать с семьей в Сочи — в курортный микрорайон Лазаревское, своими впечатлениями от поездки трусит поделился с порталом «Тонкости туризма». По словам путешественника, отдых в Лазаревском запомнился больше с негативной стороны. «Минусов» оказалось настолько много, что семья была вынуждена сменить локацию на неделю раньше запланированного времени.