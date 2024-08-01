Блогер и автомеханик из Омска сразится за звание лучшей жены на телеканале «Пятница!»

Суть шоу проста: соперницы посещают дома друг друга и оценивают их по нескольким критериям: хозяйственность (проверяют чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победу одерживает та, которая наберет наибольшее количество баллов. Главный приз — денежное вознаграждение и звание лучшей жены России.