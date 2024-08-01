Блогер и автомеханик из Омска сразится за звание лучшей жены на телеканале «Пятница!»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
На телеканале «Пятница!» начался второй сезон реалити-шоу «Четыре жены». В нем принимают участие пары, которые ранее приходили на проект «Четыре свадьбы». По правилам шоу, девушки со всей страны соревнуются и выясняют, кто из них лучшая жена.
Суть шоу проста: соперницы посещают дома друг друга и оценивают их по нескольким критериям: хозяйственность (проверяют чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победу одерживает та, которая наберет наибольшее количество баллов. Главный приз — денежное вознаграждение и звание лучшей жены России.
В числе участниц реалити оказалась 26-летняя Олеся из Омска. Девушка ведет свой автоблог и занимается кузовным ремонтом, а ее муж Дамир — маляр в железнодорожном депо. Выпуск с омичами можно посмотреть уже сегодня, 1 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница!».