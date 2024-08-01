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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Омичка сразится за звание лучшей жены в реалити-шоу на телеканале «Пятница!»

Блогер и автомеханик из Омска сразится за звание лучшей жены на телеканале «Пятница!»

1 августа 2024, 13:30
Фото: Телеканал «Пятница!»

Омичка сразится за звание лучшей жены в реалити-шоу на телеканале «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» начался второй сезон реалити-шоу «Четыре жены», среди участниц оказалась омичка Олеся, девушка ведет свой автоблог и занимается кузовным ремонтом.

На телеканале «Пятница!» начался второй сезон реалити-шоу «Четыре жены». В нем принимают участие пары, которые ранее приходили на проект «Четыре свадьбы». По правилам шоу, девушки со всей страны соревнуются и выясняют, кто из них лучшая жена.

Суть шоу проста: соперницы посещают дома друг друга и оценивают их по нескольким критериям: хозяйственность (проверяют чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победу одерживает та, которая наберет наибольшее количество баллов. Главный приз — денежное вознаграждение и звание лучшей жены России.

В числе участниц реалити оказалась 26-летняя Олеся из Омска. Девушка ведет свой автоблог и занимается кузовным ремонтом, а ее муж Дамир — маляр в железнодорожном депо. Выпуск с омичами можно посмотреть уже сегодня, 1 августа, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Телевидение#Пятница#Шоу#Телевещание#Четыре жены
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