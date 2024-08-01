Абанкина раскрыла, что позволяет РФ рассчитывать на приток иностранных учёных

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«Ридус» пообщался с профессором Института развития образования НИУ ВШЭ Ириной Абанкиной. Она прокомментировала поручение президента РФ правительству принять меры по привлечению ведущих ученых, в том числе и иностранных, к работе в стране. Профессор считает, что иностранные специалисты даже из «недружественных» стран, смогут работать в России. По её словам, многие ученые имеют опыт коммуникации с российскими коллегами и их позиция может не совпадать с позицией университета или правительства той страны, в которой они работают.
Собеседница издания отметила, что позиции ряда университетов, как правило, связаны с позицией правительства, но это не касается отдельных ученых. Большинство из них работают по временным контрактом, после истечения которого они рассматривают другие варианты продолжения работы. Она напомнила, что в США работает много ученых из Китая, несмотря на враждебную риторику американских властей в сторону КНР. При этом в Сколково уже работают специалисты, имеющие опыт работы в американских или китайских университетах.
Абанкина заявила, что научную коммуникацию остановить невозможно и отметила, что иностранцы заинтересованы в физических и химических исследованиях, а также разработках в сфере ИИ и энергетики.