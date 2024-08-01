Абанкина раскрыла, что позволяет РФ рассчитывать на приток иностранных учёных

Собеседница издания отметила, что позиции ряда университетов, как правило, связаны с позицией правительства, но это не касается отдельных ученых. Большинство из них работают по временным контрактом, после истечения которого они рассматривают другие варианты продолжения работы. Она напомнила, что в США работает много ученых из Китая, несмотря на враждебную риторику американских властей в сторону КНР. При этом в Сколково уже работают специалисты, имеющие опыт работы в американских или китайских университетах.