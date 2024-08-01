gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Абанкина раскрыла, что позволяет РФ рассчитывать на приток иностранных учёных

1 августа 2024, 10:06
Профессор отметила, что многие ученые даже из «недружественных» стран имеют опыт коммуникации с коллегами из России. Они после окончания контрактов могут продолжить свою работу в нашей стране.

«Ридус» пообщался с профессором Института развития образования НИУ ВШЭ Ириной Абанкиной. Она прокомментировала поручение президента РФ правительству принять меры по привлечению ведущих ученых, в том числе и иностранных, к работе в стране. Профессор считает, что иностранные специалисты даже из «недружественных» стран, смогут работать в России. По её словам, многие ученые имеют опыт коммуникации с российскими коллегами и их позиция может не совпадать с позицией университета или правительства той страны, в которой они работают.

Собеседница издания отметила, что позиции ряда университетов, как правило, связаны с позицией правительства, но это не касается отдельных ученых. Большинство из них работают по временным контрактом, после истечения которого они рассматривают другие варианты продолжения работы. Она напомнила, что в США работает много ученых из Китая, несмотря на враждебную риторику американских властей в сторону КНР. При этом в Сколково уже работают специалисты, имеющие опыт работы в американских или китайских университетах.

Абанкина заявила, что научную коммуникацию остановить невозможно и отметила, что иностранцы заинтересованы в физических и химических исследованиях, а также разработках в сфере ИИ и энергетики.

Подпишитесь
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Сегодня, 02:33
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Сегодня, 06:58
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Как ездить с выгодой в общественном транспорте Омска
Сегодня, 06:33