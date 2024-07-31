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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

иллюстрация

В Октябрьском округе Омска заработала отдельная полоса для общественного транспорта

31 июля 2024, 12:00
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на улице Богдана Хмельницкого заработала отдельная полоса для автобусов

О запуске полосы для общественного транспорта рассказал мэр города Сергей Шелест, «выделенка» появилась на участке улицы Богдана Хмельницкого.

Сегодня на участке улицы Богдана Хмельницкого заработала отдельная полоса для движения общественного транспорта. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. «Выделенка» продолжается от улицы Маяковского до улицы Кирова, ее общая длина составляет 3,5 километра в обоих направлениях.

По выделенной полосе могут ездить только автобусы, троллейбусы, велосипеды и автомобили коммунальных и экстренных служб с работающими спецсигналами. В часы-пик такая разметка позволяет пассажирам общественного транспорта существенно сократить время поездки.

Напомним, что такая же выделенная полоса есть на улицах Лукашевича, Красный Путь и проспекте Карла Маркса.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дорожные знаки#Новости#Дорожники#Дорожное движение#Дорожная разметка
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