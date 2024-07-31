В Октябрьском округе Омска заработала отдельная полоса для общественного транспорта

Сегодня на участке улицы Богдана Хмельницкого заработала отдельная полоса для движения общественного транспорта. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. «Выделенка» продолжается от улицы Маяковского до улицы Кирова, ее общая длина составляет 3,5 километра в обоих направлениях.